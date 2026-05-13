Nuevas intervenciones urbanas en Zamora: La Josa, Canteras del Raposo y parque de José Regojo

Tras dar a conocer la celebración del Día de Convivencia Tradicional en San Isidro, Pablo Novo, concejal de Obras del Ayuntamiento de Zamora, anunció también que en junio se desarrollará una jornada similar junto a la Asociación de San José Obrero para inaugurar La Josa, otra de las intervenciones destacadas del mandato. El edil recordó que este proyecto ha sido posible gracias a un acuerdo con la asociación vecinal, al que se refirió como un “entendimiento histórico”, mediante un contrato de comodato que cede el usufructo del suelo al Ayuntamiento durante 30 años, aunque la propiedad seguirá siendo de la asociación.

Además, el Consistorio organizará en julio otra jornada de convivencia con la Asociación de Vecinos de Pinilla en la plaza de Canteras del Raposo. Precisamente, el Ayuntamiento ha anunciado el inicio de las obras en este espacio, que actualmente es “básicamente una plancha de hormigón sin prácticamente ningún tipo de infraestructura”. La intervención prevé incorporar una jardinera corrida, nuevo arbolado, pérgolas de sombra y mobiliario urbano con el objetivo de “ganarle estancialidad a esta plaza”.

Actuaciones urbanas

El concejal informó igualmente del comienzo de otras actuaciones urbanas, como las obras en el parque de José Regojo, vinculadas a la transformación de parques infantiles y desarrolladas con participación del colegio Alejandro Casona. También han comenzado los trabajos de demolición de las escaleras de Peña Trevinca, que, según avanzó, estarán retiradas en “cuestión de dos o tres días” para dar paso a una nueva construcción con materiales adaptados a los criterios actuales.