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Nueva propuesta de experiencia inmersiva para jóvenes zamoranos

La Alhóndiga alberga esta propuesta en cuatro sesiones diferentes

Palacio de La Alhóndiga en Zamora.

Palacio de La Alhóndiga en Zamora. / LOZ

B. Blanco García

B. Blanco García

Zamora

La concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Zamora, en colaboración con Mini2AC Talleres de Arte y Arquitectura, pone en marcha un “Escape Room Juventud”. Una propuesta gratuita dirigida a jóvenes de entre 14 y 30 años que se desarrollará en el Palacio de la Alhóndiga.

La actividad plantea una experiencia inmersiva llena de enigmas, misterio, trabajo en equipo y diversión, donde los participantes deberán resolver pruebas y desafíos en un tiempo limitado para lograr escapar. El objetivo es fomentar la convivencia, la creatividad, la comunicación y la capacidad de resolución de problemas entre los jóvenes participantes a través de una dinámica lúdica y participativa.

Para el escape room se han organizado cuatro sesiones diferenciadas por grupos de edad, todas ellas en horario de 19.30 a 21.30 horas y con un máximo de diez plazas por grupo, que se celebran en estas fechas:

  • Grupo 1: viernes 22 de mayo | jóvenes de 14 a 18 años.
  • Grupo 2: viernes 29 de mayo | jóvenes de 19 a 30 años.
  • Grupo 3: viernes 5 de junio | jóvenes de 14 a 18 años.
  • Grupo 4: viernes 12 de junio | jóvenes de 19 a 30 años.

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La participación es totalmente gratuita, aunque será necesaria inscripción previa a través de lineazamoraapuntame.com debido al número limitado de plazas.

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