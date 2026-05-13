Nueva propuesta de experiencia inmersiva para jóvenes zamoranos

La concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Zamora, en colaboración con Mini2AC Talleres de Arte y Arquitectura, pone en marcha un “Escape Room Juventud”. Una propuesta gratuita dirigida a jóvenes de entre 14 y 30 años que se desarrollará en el Palacio de la Alhóndiga.

La actividad plantea una experiencia inmersiva llena de enigmas, misterio, trabajo en equipo y diversión, donde los participantes deberán resolver pruebas y desafíos en un tiempo limitado para lograr escapar. El objetivo es fomentar la convivencia, la creatividad, la comunicación y la capacidad de resolución de problemas entre los jóvenes participantes a través de una dinámica lúdica y participativa.

Para el escape room se han organizado cuatro sesiones diferenciadas por grupos de edad, todas ellas en horario de 19.30 a 21.30 horas y con un máximo de diez plazas por grupo, que se celebran en estas fechas:

Grupo 1: viernes 22 de mayo | jóvenes de 14 a 18 años.

Grupo 2: viernes 29 de mayo | jóvenes de 19 a 30 años.

Grupo 3: viernes 5 de junio | jóvenes de 14 a 18 años.

Grupo 4: viernes 12 de junio | jóvenes de 19 a 30 años.

La participación es totalmente gratuita, aunque será necesaria inscripción previa a través de lineazamoraapuntame.com debido al número limitado de plazas.