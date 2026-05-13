Ocio
Nueva propuesta de experiencia inmersiva para jóvenes zamoranos
La Alhóndiga alberga esta propuesta en cuatro sesiones diferentes
La concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Zamora, en colaboración con Mini2AC Talleres de Arte y Arquitectura, pone en marcha un “Escape Room Juventud”. Una propuesta gratuita dirigida a jóvenes de entre 14 y 30 años que se desarrollará en el Palacio de la Alhóndiga.
La actividad plantea una experiencia inmersiva llena de enigmas, misterio, trabajo en equipo y diversión, donde los participantes deberán resolver pruebas y desafíos en un tiempo limitado para lograr escapar. El objetivo es fomentar la convivencia, la creatividad, la comunicación y la capacidad de resolución de problemas entre los jóvenes participantes a través de una dinámica lúdica y participativa.
Para el escape room se han organizado cuatro sesiones diferenciadas por grupos de edad, todas ellas en horario de 19.30 a 21.30 horas y con un máximo de diez plazas por grupo, que se celebran en estas fechas:
- Grupo 1: viernes 22 de mayo | jóvenes de 14 a 18 años.
- Grupo 2: viernes 29 de mayo | jóvenes de 19 a 30 años.
- Grupo 3: viernes 5 de junio | jóvenes de 14 a 18 años.
- Grupo 4: viernes 12 de junio | jóvenes de 19 a 30 años.
La participación es totalmente gratuita, aunque será necesaria inscripción previa a través de lineazamoraapuntame.com debido al número limitado de plazas.
- Parece un campo de golf, pero es la nueva zona verde en pleno casco urbano de Zamora que se inaugura en semanas
- Zamora lleva esperando este edificio desde hace más de diez años
- Novo propone una 'sencilla' solución a uno de los problemas de los viajeros del AVE: que la primera lanzadera de Segovia parta de Zamora
- Detenida una mujer por conducir sin carnet haciendo zigzag a la entrada de Zamora
- Ya es oficial: Pablo Novo será el candidato de IU a la Alcaldía de Zamora
- Zamora pierde a una reconocida alergóloga, que deja el hospital Virgen de la Concha tras más de dos décadas de servicio
- ¿Qué va a ser de Guarido? El actual alcalde de Zamora desvela el misterio
- Cinco empresas zamoranas visitan la Feria Tutto Food de Milán