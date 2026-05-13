La Mesa ferroviaria de Zamora exige un tren madrugador “útil” a Madrid y rechaza la reorganización de Renfe

La Mesa Sectorial de Trabajo sobre Servicios Ferroviarios del Ayuntamiento de Zamora ha reclamado por unanimidad la puesta en marcha de un tren madrugador entre Zamora y Madrid que permita llegar a la capital entre las 7:30 y las 8:30 horas, un horario que considera imprescindible para compatibilizar el servicio con la jornada laboral ordinaria. La petición fue acordada en una nueva sesión de trabajo en la que participaron representantes de grupos políticos municipales, asociaciones, sindicatos e instituciones vinculadas a la defensa del ferrocarril en la provincia.

Según la Mesa, la solución “ideal” pasaría por implantar un servicio Avant con salida desde Zamora. Los asistentes recordaron que esta reivindicación lleva años trasladándose tanto a Renfe como al ministerio competente, aunque, según expusieron, la respuesta recibida ha sido siempre la misma: la “supuesta falta de material rodante disponible”. Sin embargo, los participantes denunciaron que el material liberado durante este tiempo “ha sido destinado a otros territorios”.

Entre las alternativas planteadas, la Mesa acordó solicitar al Ministerio que estudie la posibilidad de que el tren madrugador que actualmente parte de Segovia y que, según se indicó en la reunión, cuenta a diario con numerosas plazas libres, pueda iniciar su recorrido en Zamora. Esta opción, defendieron los asistentes, permitiría “optimizar recursos ya existentes sin perjudicar a otros usuarios”.

La Asociación de Ferroviarios señaló durante la sesión que el aprovechamiento de surcos horarios ya existentes facilitaría la viabilidad de esta propuesta, especialmente por las limitaciones operativas asociadas al túnel de Padornelo.

La Mesa también mostró su rechazo a la reestructuración del servicio ferroviario anunciada por Renfe y prevista para el 20 de mayo. Los participantes consideran que la reorganización “lejos de mejorar la situación de Zamora, supone un nuevo deterioro del servicio”, al retrasar la llegada de los viajeros a Madrid y hacer “prácticamente imposible” adaptar los horarios a una jornada laboral ordinaria.

Asimismo, criticaron que la nueva propuesta no ofrezca una solución válida para las estaciones de alta velocidad de Sanabria y Medina del Campo, al no garantizar servicios razonables de ida y vuelta. En este sentido, lamentaron que Renfe “no haya sido capaz de proporcionar siquiera un servicio regional adecuado” para estos territorios.

Durante la reunión, los asistentes realizaron una valoración muy negativa del deterioro progresivo del servicio ferroviario en los últimos años. Según la Mesa, tanto la actual organización horaria como la reestructuración planteada provocan que sea “excepcional” llegar a Madrid-Chamartín antes de las 9:15 horas.

Los participantes defendieron además la necesidad de apostar por “paradas útiles” y horarios funcionales, frente al simple aumento numérico de frecuencias que, a su juicio, no resultan eficaces para trabajadores, estudiantes y viajeros habituales.

Otro de los acuerdos adoptados fue exigir con urgencia la implantación de la doble vía entre Zamora y Medina del Campo. La Mesa sostiene que la ausencia de esta infraestructura provoca numerosos retrasos y limita gravemente la capacidad y la fiabilidad del servicio ferroviario.

Por último, la Mesa informó del cambio de fecha de la concentración, prevista inicialmente para el 31 de marzo, que finalmente se celebrará a las 12:00 horas del 24 de marzo en la Plaza de la Constitución, frente a la Subdelegación del Gobierno. Todas las asociaciones, partidos políticos e instituciones presentes expresaron su apoyo a esta movilización ciudadana.