El lado más humano de la estancia en un hospital

El Complejo Asistencial de Zamora ha acogido la celebración del Día Internacional del Niño y el Adolescente Hospitalizado, una iniciativa que tiene como finalidad visibilizar la realidad de los menores ingresados y favorecer una atención más cercana y humanizada durante su estancia hospitalaria.

La jefa de Servicio de Pediatra, María Teresa Gil Rivas, señaló que la celebración conlleva "un día para reconocer a estos niños que por diferentes motivos tienen que estar temporadas en el hospital, sometidos a pruebas diagnósticas y agradecerles su valentía y también agradecer a todo el personal y a todas las familias que le dan el apoyo día a día”.

La jefa de Pediatría del Complejo Asistencial de Zamora, María Teresa Gil Rivas. / Victor Garrido / LZA

La facultativa también aludió a las organizaciones que “nos apoyan y que con sus voluntarios nos ayudan y acompañan”. Precisó que desde hace unos días el personal y los voluntarios han empezado a decorar a la planta y en la efeméride "les damos algún regalo" porque “son niños que están en un medio hostil, pero también queremos que estén en un ambiente agradable, que no dejen de ser niños aunque estén ingresados con nosotros, queremos humanizar un poco la atención a estos pacientes”.

La supervisora de Pediatría y Neonatología, Mercedes Pérez , señaló que “tenemos niños en el hospital de día y nos hemos centrado también mucho en atenderles una unidad de corta estancia para que el tiempo de ingreso sea el mínimo” y añadió que los voluntarios “nos ayudan en el acompañamiento cuando algún padre se tiene que ausentar, se quedan con los niños y vienen por las tardes y les hacen distintas manualidades”.

La supervisora de Pediatría y Neonatología, Mercedes Pérez, durante la celebración / Victor Garrido / LZA

Voluntarios

Cruz Roja de Zamora trabaja desde hace más de 30 años para humanizar estos espacios, favoreciendo que los niños, niñas y adolescentes puedan seguir desarrollándose de forma integral.

Durante el pasado a través del programa “Infancia Hospitalizada’, se atendió en Zamora a un total de 335 niños y niñas y se han realizado 195 acciones. Esta intervención se ha llevado a cabo en colaboración con el Hospital Virgen de la Concha de Zamora gracias a la implicación de 25 personas voluntarias de la entidad.

La acción de Cruz Roja Juventud se articula en torno a tres áreas clave. En primer lugar, las actividades lúdico-educativas, que incluyen juegos, manualidades, animación a la lectura o propuestas musicales, permiten generar espacios de ocio y creatividad dentro del hospital, favoreciendo la socialización y reduciendo el impacto emocional de la enfermedad. Estas actividades se adaptan a las necesidades y circunstancias de cada niño, niña o adolescente, contribuyendo a su desarrollo integral.

Varios personajes de dibujos animados. / Victor Garrido / LZA

En segundo lugar, el apoyo escolar garantiza la continuidad del proceso educativo durante la hospitalización. A través de refuerzo en distintas materias, uso de nuevas tecnologías y dinamización de la lectura, se evita que los menores de edad vean interrumpida su formación académica, favoreciendo su posterior reincorporación al entorno escolar.

El tercer eje fundamental es el acompañamiento, ya que el voluntariado ofrece apoyo emocional y compañía a los niños, niñas y adolescentes. Además, también tiene en cuenta a las familias, que encuentran en el voluntariado un espacio de respiro y apoyo.

La técnica de Cruz Roja Juventud de Zamora, Paola Miguel, remarcó que la efeméride implica “reivindicar la labor que llevamos a cabo día a día en este proyecto que es muy importante acompañar a los niños y adolescentes y sus familias que pasan” por el hospital “para que su estancia sea lo más normalizada posible”.

Menores asistentes a la celebración. / Victor Garrido / LZA

Celebración

Los actos arrancaron el miércoles, 13 de mayo, con la visita de alumnos de primero de Primaria del CEIP Arias Gonzalo, quienes compartirán distintas actividades con los menores ingresados, promoviendo espacios de convivencia, acompañamiento y participación. Posteriormente, tuvo el acto de bienvenida y la lectura del Manifiesto por el Día Internacional del Niño y el Adolescente Hospitalizado, un gesto simbólico de reconocimiento a la fortaleza y los derechos de los menores que afrontan procesos de hospitalización.

A continuación, los asistentes disfrutarán de un teatro de marionetas y de un pequeño experimento participativo, actividades diseñadas para fomentar la creatividad, la curiosidad y el entretenimiento de los niños y adolescentes hospitalizados. Estas propuestas cuentan con la colaboración de la Asociación Española Contra el Cáncer de Zamora y Cruz Roja.

La jornada también incluyó la interpretación de las canciones “Un mar de besos”, del grupo Bombai, y “Un beso redondo", de Conchita, seguida del tradicional lanzamiento simbólico de besos, una iniciativa que se desarrolla de forma simultánea en hospitales de toda España como muestra de apoyo y cariño hacia los menores hospitalizados.