Una grúa vuelca en Villagodio durante los trabajos en el puente y obliga a cortar el tráfico

La carretera nacional N-122 ha quedado cortada a la altura del punto kilométrico 454, en el término municipal de Zamora, tras el vuelco de una grúa que estaba realizando trabajos de colocación de los pretiles caídos el pasado 19 de abril en el puente de la autovía A-66, situado en el punto kilométrico 277,70.

Según la información facilitada, el incidente se ha producido a las 12:30 horas de este lunes, cuando el camión grúa que trabajaba en la zona ha volcado por inercia sobre su lateral. Como consecuencia del siniestro, el brazo telescópico de la grúa ha quedado situado entre las dos plataformas de la A-66, generando una situación de riesgo en la infraestructura.

Ante esta circunstancia, se ha procedido al corte inmediato de la N-122 por motivos de seguridad, debido a la posibilidad de caída de la propia grúa u otros materiales sobre la vía inferior. En el lugar del suceso han quedado desplegados efectivos de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, que trabajan en la regulación y control de la zona afectada.

Desvío del tráfico habilitado en Villagodio

Como medida alternativa, se ha establecido un desvío del tráfico por el barrio de Villagodio entre los puntos kilométricos 454,100 y 453,900 de la N-122, con el objetivo de mantener la circulación mientras se evalúa la situación y se procede a la retirada del vehículo accidentado.

El incidente ha provocado la interrupción temporal de la circulación en este tramo, afectando a una de las conexiones viarias de la zona, mientras continúan los trabajos de seguridad en la estructura del puente de la A-66.