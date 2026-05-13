Una gran experta descubre en Zamora los avances en investigación del alzheimer

La Asociación de Familiares y Amigos de Alzheimer (AFA Zamora) comienza la próxima semana la celebración de su 30 aniversario con una conferencia muy especial. La doctora Nina Gramunt Fombuena, neuropsicóloga experta en formación y divulgación de la Fundación Pasqual Maragall, entidad de referencia en investigación y sensibilización sobre esta enfermedad, ofrecerá una charla titulada “Alzheimer: avances en investigación, prevención y nuevos retos”, que contará, además, con una intervención inicial de Cristina Maragall, presidenta de la fundación.

El evento tendrá lugar el miércoles 20 de mayo a las 20.00 horas, en el Teatro del Seminario San Atilano, con entrada libre hasta completar aforo.

Cartel de la conferencia de Nina Gramunt en Zamora. / Cedida

Con ello, la Asociación de Alzheimer de Zamora quiere acercar al público “de una forma accesible” uno de los grandes retos de nuestra sociedad: ayudar a comprender mejor qué es el alzhéimer, por qué la investigación es fundamental y cómo la sociedad puede implicarse en la prevención y el acompañamiento de las personas afectadas.

Invitación a toda la sociedad

Desde AFA Zamora se invita a familiares, profesionales, estudiantes, y público general a participar en este encuentro, que busca no solo informar, “sino también sensibilizar y generar conciencia sobre el impacto de las demencias”.

En el marco de este aniversario tan especial, esta colaboración representa un paso importante en el trabajo en red de la entidad y ha sido posible gracias a la colaboración de la Excma. Diputación de Zamora, junto al apoyo de la propia Fundación Pasqual Maragall.

Sobre la Fundación Pasqual Maragall

La Fundación Pasqual Maragall es una entidad privada sin ánimo de lucro que nació en abril de 2008, como respuesta al compromiso adquirido por Pasqual Maragall, exalcalde de Barcelona y expresidente de la Generalitat de Cataluña, al anunciar públicamente que se le había diagnosticado de alzheimer. La fundación está dirigida por Arcadi Navarro y presidida por Cristina Maragall, hija de Pasqual Maragall. Este último ostenta el cargo de presidente de honor.

Más de 300 profesionales trabajan actualmente en la fundación con una doble misión: promover la investigación para prevenir el alzheimer, y ofrecer soluciones que mejoren la calidad de vida de las personas afectadas, sus familias, y las personas cuidadoras.

Todo esto es posible gracias al apoyo de una quincena de entidades y una base social de más de 110.000 socios, que contribuyen económicamente a la continuidad del proyecto.