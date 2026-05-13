La Diputación de Zamora promueve ayudas para la instalación de tanques elevados

120.000 euros es la cantidad que la Diputación de Zamora dedicará a la nueva convocatoria de ayudas para la instalación de tanques elevados, fundamentalmente para usos agrícolas. La subvención se publicará el próximo viernes en el Boletín Oficial de la Provincia y estará dirigida a municipios y entidades locales menores de menos de 5.000 habitantes. El objetivo es promover la instalación de estructuras hidráulicas situadas en altura diseñadas para almacenar agua y distribuirla por gravedad. Las localidades beneficiarias podrán recibir hasta un máximo de 10.800 euros por solicitud, con un 90% de la ayuda total.

Cubas que tendrán una doble función, tal y como detalló el presidente de la institución provincial, Javier Faúndez. "Van a ser cubas que van a tener una capacidad mínima de 10.000 litros de agua, y van a tener dos labores". En primer lugar, serán utilizadas por los agricultores como depósito de almacenamiento para el suministro de mezclas fitosanitarias. Además, servirán de apoyo a los servicios de prevención y extinción de incendios. "Tenemos practicamente 10.000 litros que es la capacidad de tres camiones cisterna de los que tiene la Diputación para actuar en una situación de incendio", apreció el dirigente alistano.

Una de las condiciones para su uso es que podrán captar agua, pero nunca de otras instalaciones ni agua tratada de los propios ayuntamientos. "No tiene lógica que estemos utilizando agua tratada en algunas localidades con plantas potabilizadoras para este tipo de tratamientos que no requieren esa calidad de agua", explicó Faúndez.

Un millón de euros para 60 puntos del día

Además de esta convocatoria, la Junta de Gobierno de la Diputación aprobó 60 asuntos a los que dirigió una cantidad, de aproximadamente un millón de euros. Inversión dirigida a ayudas de distintas áreas para mejorar la calidad de vida en el medio rural zamorano.

El presidente destacó además la ayuda directa de 550.000 euros a la Fundación Escuela Internacional de Industrias Lácteas, Eilza, para la organización de la próxima edición de la Feria Internacional del Queso Fromago, que se celebrará en Zamora del 17 al 20 de septiembre.

"La propia escuela tiene diez días para tramitar el anticipo, con el que va a tener liquidez para poder afrontar con garantías la organización de una feria de este calado, que es una feria que tiene una repercusión económica muy importante en el sector y en toda la provincia", enunció el dirigente.

La Diputación también ha dado el visto bueno a la convocatoria de ayudas a la Asociación de Ganaderos de Vacuno para la mejora de la raza genética de las explotaciones por importe de 20.000 euros con el objetivo de impulsar un incremento del rendimiento productivo en las mismas.

Otra de las ayudas aprobadas se dirigirá a cooperativas agroalimentarias de nueva creación, con un presupuesto de 20.000 euros. "Se trata de ayudar a esas cooperativas que se hayan podido crear desde enero de 2021 hasta el 30 de septiembre de 2026, para esos primeros gastos", comentó Faúndez.

Otra de las líneas de ayudas aprobadas, también en el área de Agricultura y Ganadería, se destinará al fomento de sistemas extensivos, por importe de 43.000 euros, para propiciar la conservación del patrimonio genético provincial de la raza autóctona de burro Zamorano-Leonés, catalogada en peligro de extinción. Ayuda dirigida a los titulares de explotaciones y a los ejemplares inscritos en el libro genealógico de la raza.