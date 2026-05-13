Uno de cada cuatro delitos investigados en Zamora tiene que ver con la ciberdelincuencia

Uno de cada cuatro delitos que investiga la Guardia Civil de Zamora está relacionado con los ciberataques. “La dimensión del problema es grande”, reconoció el teniente coronel jefe de la comandancia de Zamora, Héctor David Pulido García, quien participó en el desayuno empresarial sobre ciberseguridad para pymes bajo el lema “Protegiendo el futuro de tu negocio”.

Desayuno empresarial: ciberseguridad para pymes. Protegiendo el futuro de tu negocio / Victor Garrido / LZA

Las cifras en Zamora son muy similares a las de la media nacional. “La importancia porcentual de este tipo de delitos ha ido creciendo y suponemos que irá en aumento”, vaticinó el teniente coronel, quien aseguró que se trata de delitos “con estafas tanto de pequeñas cantidades como de grandes sumas de dinero”. Ejemplo de esto último es una investigación sobre una estafa de 150.000 euros sufrida por una víctima de Zamora.

Desconfiar como en la vida real

“La principal recomendación para evitar estas situaciones en desconfiar y no hacer en el mundo virtual lo que no haríamos en nuestra vida privada”, resumió Pulido. En este sentido, puso como ejemplo que, si no se le da a alguien que pide por la calle los datos del DNI, “tampoco hay que hacerlo cuando llama por teléfono una supuesta entidad bancaria. No hay que bajar la guardia en el mundo virtual”, aconsejó.

El teniente coronel jefe de la Guardia Civil de Zamora, Héctor David Pulido / Victor Garrido / LZA

Para luchar contra este tipo de delitos, la Guardia Civil puso en marcha los equipos @ (arroba), con agentes especializados en la investigación y persecución de este tipo de situaciones. Una de las grandes complicaciones de este trabajo está en que, la mayor parte de los delitos se ejecutan desde fuera del país. “Aunque las víctimas sean zamoranas, los autores no lo son. De hecho, cuando se producen este tipo de estafas, el delincuente lanza un mensaje masivo a todo el mundo, sin ser consciente de si la víctima está aquí o en otra parte. Es un fenómeno nacional e incluso internacional”, apuntó.

Por todo ello, desde la Guardia Civil se está comenzando a realizar una serie de charlas, como este desayuno informativo, para alertar de los peligros existentes para las pequeñas y medianas empresas. Tras el encuentro en la capital, las próximas citas serán en Benavente y Toro.

La importancia de un seguro

En esta jornada también participó la empresa Hiscox, especializada en seguros frente a la ciberdelincuencia. Además de recomendar a las pymes este tipo de protección frente a las posibles estafas a través de Internet, David Fernández señaló que estas medidas “ofrecen desde el apoyo para la gestión del incidente, para la contención e, incluso, para el pago del rescate si te lo estuvieran exigiendo, por ejemplo, cuando el hacker te ha engañado y le has hecho una trasferencia pensando que era un proveedor habitual”, puso como ejemplo.

David Fernández, de Hiscox España / Victor Garrido / LZA

Un ciberataque, normalmente, puede afectar a diferentes ámbitos de la empresa, “pero uno de los más peligrosos es el que afecta a la paralización de la empresa, sobre todo en procesos industriales, siendo los de mayor cuantía los que provocan pérdidas de beneficios, por eso es muy importante el acompañamiento en el incidente, porque, aunque las empresas tienen un servicio informático interno, no está acostumbrado a manejar este tipo de situaciones”, alertó.

Ante todo, prevención

En este sentido, también aconsejó la importancia de formar a los empleados de las empresas en materia de prevención “para que se tomen en serio la ciberseguridad, porque no es un riesgo del futuro, sino que está ocurriendo ya hoy en día”, subrayó.

“Es una tendencia totalmente exponencial y la ciberdelincuencia ya maneja más dinero que el narcotráfico o la trata de personas juntos. Si fuera un país, sería la tercera economía mundial y muchas empresas todavía no son conscientes de ello, pensando que no les va a pasar”, añadió.

Organizado por Caja Rural

Esta jornada estaba organizada por Caja Rural de Zamora. Su director general, Cipriano García, apuntó que “por desgracia”, este tipo de delitos están muy de actualidad, de ahí la importancia de encuentros como este “en la que los empresarios tienen acceso a medidas tanto de prevención como de actualización, poniendo en valor todas las novedades de los ciberataques, que cada día se producen con mayor frecuencia y de manera muchísimo más sofisticada”, describió.

Cipriano García, de Caja Rural de Zamora / Victor Garrido / LZA

En el caso concreto de Caja Rural, Rodríguez señaló que la pasada semana se había inaugurado una oficina en Valladolid relacionada con la protección frente a estos fraudes “y en Madrid tenemos más que 1.400 empleados que se dedican a una labor de prevención y de actualización constante de sistemas para evitar estos ciberataques”, añadió.

Una labor de protección, que, según Rodríguez, tiene que ser una labor conjunta de toda la sociedad para evitar que los ciberdelincuentes se sigan beneficiando de este tipo de actos.