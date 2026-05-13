Cortes hoy en esta calle de Zamora por obras del Museo de Semana Santa

La Policía Local de Zamora ha informado de un corte de tráfico programado para hoy miércoles, 14 de mayo, en la calle Madre Bonifacia Rodríguez de Castro, con motivo de los trabajos que se están llevando a cabo en la obra del Museo de Semana Santa de la ciudad. La medida afectará a la circulación habitual de la vía durante un tramo horario concreto de la tarde.

Medida puntual por trabajos en el entorno del museo

Según ha comunicado el cuerpo policial, la calle permanecerá cerrada al tráfico entre las 15:00 y las 18:00 horas, un periodo en el que se desarrollarán distintas actuaciones vinculadas a las obras en el Museo de Semana Santa de Zamora. El objetivo de este corte es garantizar la seguridad tanto de los operarios como de los usuarios de la vía, además de facilitar el correcto avance de los trabajos previstos en la zona.

Durante esas tres horas, no se permitirá el paso de vehículos por la calle afectada, por lo que se recomienda a los conductores que circulen por el entorno que busquen itinerarios alternativos para evitar posibles retenciones o incidencias en la movilidad. La Policía Local insiste en la importancia de respetar la señalización temporal que se instalará en el área de actuación.

No obstante, se ha establecido una excepción para determinados casos concretos. Únicamente podrán acceder los residentes de la calle y el servicio de guardería, con el fin de minimizar las molestias a los vecinos y garantizar el funcionamiento de este servicio esencial durante el corte. El acceso estará controlado y condicionado a las indicaciones de los agentes encargados del dispositivo.

Desde la Policía Local se recuerda que este tipo de cortes pueden generar pequeñas alteraciones en la circulación habitual, aunque se planifican en franjas horarias de menor intensidad de tráfico para reducir su impacto. Asimismo, se solicita la colaboración de los ciudadanos para respetar las indicaciones y facilitar el desarrollo de las obras, que forman parte de la mejora del entorno urbano y del patrimonio de la ciudad.