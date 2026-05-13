La carta que la Junta ha enviado al ministro Óscar Puente para mantener las paradas ferroviarias de Zamora y Sanabria

Alto y claro. La Junta de Castilla y León ha trasladado a través de una carta remitida al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, la preocupación del Ejecutivo ante la reorganización de los servicios ferroviarios prevista por RENFE a partir del próximo 20 de mayo en la línea Galicia-Madrid, que afectará de manera directa a la movilidad de los ciudadanos de Castilla y León.

En concreto, la Junta tilda de "inadmisible" que la recuperación del tren madrugador de Sanabria con destino Madrid se realice a costa de eliminar otros servicios actualmente existentes y "esenciales" para la provincia de Zamora. La modificación anunciada supondrá la supresión del tren que parte de Sanabria a las 14:01 y del servicio desde Zamora a las 14:36, perjudicando especialmente a usuarios habituales por motivos laborales.

Parada del tren Galicia-Madrid

El Ejecutivo autonómico muestra su rechazo a la eliminación de la parada en Zamora del tren Galicia-Madrid, que actualmente conecta Vigo con la capital de España en horario de mañana. A partir del 20 de mayo, este servicio dejará de efectuar parada intermedia en Castilla y León, reduciendo nuevamente las opciones de movilidad ferroviaria de la Comunidad.

F. E.

La Junta de Castilla y León defiende que la recuperación de servicios ferroviarios eliminados en 2025 "no debe implicar nuevos recortes ni pérdida de conexiones para el medio rural y las provincias del oeste de la Comunidad". Por ello, solicita al Ministerio y a RENFE que mantengan las paradas intermedias en Castilla y León, y reviertan la supresión de servicios que afectan a Zamora y Sanabria. Esa demanda ya fue trasladada hace un año en una reunión en la sede de RENFE, previa a la supresión, sin éxito alguno.

Del mismo modo, la Junta reclama "una revisión de la política tarifaria de los billetes comerciales" al considerar que existen "diferencias de precio desproporcionadas en relación con la distancia recorrida".

UN CASO PRÁCTICO El coste de un billete AVE desde Orense a Madrid apenas supera en tres euros al de Zamora, pese a que la distancia es prácticamente el doble

Una movilidad para todos

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, ha reiterado "el compromiso de la Junta con la defensa de una conectividad adecuada para Castilla y León" así como con el mantenimiento de unos servicios públicos de transporte "que garanticen la cohesión territorial y la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos de Castilla y León".