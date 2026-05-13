Alberto Rus, candidato a la presidencia de La Esperanza: “Es necesario un relevo generacional porque los jóvenes podemos aportar muchas cosas a la Semana Santa”

Alberto Rus Rodríguez, hermano de la Esperanza desde hace más de 20 años, es uno de los tres candidatos a la presidencia de la Cofradía de la Virgen de la Esperanza que se celebran el sábado día 16 en el Seminario a partir de las 17.00 horas.

¿Qué le hace dar el paso y presentarse a los comicios?

Siempre he sido muy semanasantero; de hecho soy de once cofradías y siempre he querido trabajar por y para Semana Santa de Zamora para que esto que es algo tan bonito que tenemos, siga mejorando. En una cena de amigos hace un año empecé a darle vueltas y me planteo con mi círculo cercano dar el paso. Lo hago con ilusión y por la devoción que hay en casa por la Virgen. No voy en contra de nadie, pero creo que se necesita un relevo generacional y es importante que la gente joven dé un paso al frente. Hay gente muy válida de mi edad e incluso un poco más mayor que puede aportar muchas cosas buenas a la Semana Santa.

¿Qué te gustaría aportar a La Esperanza?

Una de las cosas que yo oigo a mis amigos que la ven, a amigas que están dentro de la procesión como damas, a mi madre y a mi abuela…que se les hace muy pesada. La procesión es un acto de fe, pero creo que también tiene que ser algo dinámico y que sea lo más leve para todos. También querría hacer el desfile más dinámico.

¿Cómo lo haría?

Sé que es muy complicado, hay que sentarse, hay que pensar las cosas, hay que mirar muchísimos destalles. El desfile se le puede hacer más dinámico intentando adquirir enseres y patrimonio que desfilara. Otra de mis ideas, guarda relación con los mayordomos. En una asamblea escuché que es un premio, estoy de acuerdo, pero creo que es un premio que tendríamos que recibir cualquier hermano, por lo que incrementaría su número para que lo puedan disfrutar todos de acompañar a la Virgen. Introduciría elementos para que los niños lleven banderas o banderines que pudieran portar los menores cuyos padres no pueden acompañarles por las razones que sean y estén tranquilos. También me gustaría hacer una aplicación de la cofradía para facilitar el contacto con los hermanos y las damas. La Esperanza tiene una página web, pero actualmente la gente, a veces, maneja mejor el móvil y desde una aplicación puedes ver todo desde las noticias de la cofradía a tu número de cuenta. En la cofradía hay gente mayor que prefiere ir a la sede, a quien hay que dar una atención, pero también hay mucho cofrade que reside fuera al que también hay que dar un servicio con la aplicación y con la web porque cada vez también hay gente más joven en las cofradías.

Para un mayor dinamismo ¿limitaría el acceso?

La procesión se está haciendo muy larga. Cerrar listas a mí totalmente me convence, a mí me gustaría hacer un cuentagotas. No creo que hay que cubrir solo las bajas, sino poner un número, por ejemplo, de 50 o de 100, de 150... cada año, siempre y cuando tengamos el permiso del Obispado de Zamora. En los últimos años han entrado 500 personas, lo que es muy positivo porque se ve que la cofradía ha crecido, pero yo no quiero que la procesión esté cuatro años en la calle.

Aludía a savia nueva, ¿hará algo de cara a esos hermanos para que tengan una devoción a la Esperanza?

Cuando la Esperanza estaba en la iglesia de Nuestra Señora de Lourdes y se movió a la Catedral, a mí me parece un acierto porque puedes ir a rezarle cuando quieras. Desde mi punto de vista en Zamora se está perdiendo un poco a veces la fe y no nos damos cuenta de que en la Semana Santa se está contando la Pasión de Jesús y cómo dio su vida por todos los cristianos. A la Virgen se le tendría que tener devoción todo el año y posiblemente mucha gente se lo tenga, pero otra mucha no. La Virgen estos días está en la iglesia del convento del Tránsito y muchísima gente pasa y le reza desde el patio porque están dando un paseo y tal vez haya personas mayores no pueden llegar caminando hasta Catedral y no pueden rezarle a su Esperanza.

Pero la ubicación de la imagen la decide el Vía Crucis, propietaria de la imagen.

¡Desde luego! Habría que consultarlo con el Viacrucis, pero se pueden plantear las cosas para facilitar que sea más fácil tenerle una devoción diaria.

¿Qué relación quieres mantener con la Cofradía de Jesús del Vía Crucis, que no deja de ser la cofradía matriz?

La mejor posible y considero que cuanta mejor relación haya en la Semana Santa de Zamora mejor van a salir las cosas. La Semana Santa es de todos los zamoranos no puede ser que la gente crea que esto es de unos, esto es de otros…. Cuando mejor relación haya entre las cofradías la Semana Santa seguirá avanzando y será un beneficio para Zamora. Yo tendré la mejor relación con el Vía Crucis, siempre consultándole lo que se pueda hacer con la imagen e intentaré ir de la mano con el Vía Crucis en todo lo que ellos quieran.

De salir elegido, ¿quiénes formarían parte de su equipo?

Cuento con gente con experiencia en otras cofradías que me está ayudando y gente joven. Quiero que haya un pelín más de gente joven para que cojan experiencia en las cofradías y que puedan seguir aportando mayores ideas.

¿Cómo valora que haya tres candidaturas?

Si se presentan tres personas es porque la cofradía está activa y hay ganas de que mejore. Yo soy el más joven de todos, pero es importante que seamos tres personas las que quieren trabajar e implicarse en ella. Sin duda, es algo positivo. Yo definiendo mi candidatura, estoy ilusionado y agradeceré los apoyos que tenga. Que gana Pablo (Alonso), mi más sincera enhorabuena; que gana Asunción (Jorge), mi más sincera enhorabuena. Seré un hermano más que estará en la fila.