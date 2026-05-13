Un agricultor preside la Cofradía de San Isidro que dará la bienvenida a 21 nuevos hermanos en la iglesia del Espíritu Santo de Zamora

Tras muchos años un agricultor encabeza la cofradía que honra al patrón de las gentes que tienen en la agricultura su modo de vida.

Santiago Rapado, encabeza la nueva directiva de la Cofradía de San Isidro que celebra estos días sus principales actos.

Las celebraciones comenzarán el jueves 14 de mayo, a las 19.00 horas, con el rezo de vísperas en la iglesia del Espíritu Santo, donde se llevará a cabo la imposición de medallas a los nuevos hermanos y hermanas, un total de 21 personas principalmente adultos que dan el paso “fruto del trabajo de dar a conocer la cofradía”, señala Santiago Rapado.

Una vez finalizado el acto, se celebrará la tradicional merienda, para la que será obligatorio el pase que otorga derecho a la degustación.

Procesión

El día grande será el viernes 15 de mayo, festividad de San Isidro Labrador. A las 19.00 horas se celebrará la misa por los hermanos fallecidos en honor a San Isidro Labrador y su esposa, Santa María de la Cabeza. Al término de la eucaristía dará comienzo la procesión por el recorrido establecido por la zona "más alta del barrio".

Partirá del templo para proseguir por la calle del Espíritu Santo y continuará por la cuesta del Espíritu Santo, calle de San Isidro hacia la calle de Monte Concejo hacia la calle Guimaré donde se realizará la bendición de campos y proseguir por la calle Puentecella hacia la calle de Villaseco, para regresar de nuevo al templo.

La procesión finalizará con la subasta de los santos. Posteriormente, los hermanos pasarán al huerto donde se subastarán las roscas de los santos, concluyendo la jornada con el refresco y las pastas ofrecidas por la cofradía.

La directiva de la Cofradía de San Isidoro, con su presidente a los pies de la imagen. / Cedida

Directiva

La nueva junta la lidera Santiago Rapado Barbero. “Llevaba 13 años como tesorero en la anterior directiva. Al convocarse las elecciones y no seguir el anterior presidente, decidí presentarme porque conocía ya la cofradía desde dentro, y quería continuar para que no se pierda la tradición y para que la cofradía siga avanzando”.

Este hombre está acompañado por un equipo integrado por José Luis Ferrero Garrido como vicepresidente, David Sotelo Mezquita como secretario, Paula Rodríguez Roncero como tesorera y Tomás Antón López como vocal y el capellán es José Francisco Matías Sampedro.