Convenio
Activado el plan de emergencia en 26 ayuntamientos de Zamora para solventar problemas de abastecimiento o saneamiento
Los ayuntamientos beneficiados tendrán hasta junio de 2027 para ejecutar las obras delegando la contratación y justificación de los trabajos en los consistorios
26 ayuntamientos de la provincia han firmado un convenio con la Diputación de Zamora para hacer frente a problemas de abastecimiento de agua o saneamiento en sus localidades. Plan de emergencia al que la institución destina casi un millón de euros.
"Son actuaciones para dar soluciones a esas cuestiones de emergencia que se plantean en los municipios de esta provincia", precisó el presidente de la Diputación, Javier Faúndez. Par ello, se contempla una partida en el presupuesto de un millón de euros, suplementada con 200.000 euros más, aprobados por la Junta de Castilla y León en el Consejo de Gobierno celebrado el pasado 30 de abril.
"Estos 26 ayuntamientos que firman son todos los supuestos de emergencia que, a día de hoy, tenemos en esta provincia. Ahora mismo, no hay ni un solo ayuntamiento que tenga un problema de estas actuaciones de emergencia y al que no se le haya recibido y no se le haya subvencionado una actuación", afirmó el dirigente alistano.
Línea de ayudas "viva" y "abierta" para poder resolver cuestiones que surjan en la provincia de Zamora. En concreto, los convenios firmados plantean mejoras de las estaciones de tratamiento de agua potable y nuevas plantas potabilizadoras, reparación de depósitos, procesos de impermeabilización y adecuaciones de sondeos. Un plan de emergencia que supondrá una inversión de 950.000 euros. Además de estas actuaciones, Faúndez subrayó las inversiones realizadas en esta materia que incluyen la construcción de nuevos depósitos o captaciones por problemas graves que se registran en algunos pueblos.
"Son soluciones rápidas a unos problemas que preocupan a los alcaldes y ante los que actúa la Diputación que para eso está", manifestó el presidente.
Una vez firmados los convenios, los ayuntamientos tendrán "flexibilidad" para realizar las obras, que se podrán ejecutar desde el 1 de enero hasta el 30 de junio del año 2027. Ampliación del plazo de ejecución que supone una novedad. "Hemos ampliado seis meses de la ejecución, aunque a todos los ayuntamientos les recomendamos que finalicen antes del fin de año porque esta línea de ayudas no lleva anticipo y, lógicamente, si se meten en un final de año con la ejecución, a lo mejor van a tardar en cobrar algo de tiempo", detalló.
Obras delegadas a los propios consistorios que se encargarán de contratar, ejecutar y justificar los trabajos lo que repercutirá en su agilidad y materialización efectiva de la inversión.
"Es para lo que sirven las diputaciones, para estar al lado de los ayuntamientos en esos momentos malos", concluyó su intervención Faúndez.
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