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Zamora vuelve a ser capital de las hamburguesas

Llega la segunda edición de las Burger Cup a la plaza de Viriato

La Burger Cup, en Zamora

La Burger Cup, en Zamora / A. P. (Archivo)

B. Blanco García

B. Blanco García

Zamora

Zamora volverá a convertirse del 20 al 25 de mayo en uno de los grandes puntos de encuentro de la gastronomía urbana con el regreso de The Burger Cup, el campeonato itinerante de hamburguesas que reúne a algunas de las hamburgueserías más destacadas del país y que vuelve a la ciudad tras el éxito de su anterior edición.

El evento, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Zamora, se celebrará en la plaza de Viriato y contará con entrada gratuita y una programación pensada para todos los públicos. Durante seis días, zamoranos y visitantes podrán disfrutar de hamburguesas gourmet, música en directo, djs, actividades familiares y distintas propuestas de "foodtrucks" llegadas desde diferentes puntos de España.

Repetir la gran acogida

“Estamos muy felices de volver a Zamora después de la gran acogida que tuvo la anterior edición. Es una ciudad que vive muchísimo la gastronomía y donde el público conecta muy bien con este tipo de experiencias al aire libre. Queremos que la plaza de Viriato vuelva a convertirse en un gran punto de encuentro para disfrutar de la mejor comida, música y ambiente”, señala Javier Bravo, promotor de The Burger Cup.

La Burger Cup, en Zamora

La Burger Cup, en Zamora / A. P (Archivo)

El público asistente podrá votar por su hamburguesa favorita, entre todas las que se pueden degustar, que competirá por convertirse en la mejor hamburguesa del campeonato.

Los horarios del evento serán: miércoles, de 19.00 horas hasta la medianoche y de jueves a domingo, de 12.00 horas a una de la madrugada.

Lista de participantes

Entre las hamburgueserías participantes estarán Smokie Madriz, La Meaqui, Madu Burgers, Naches, Vaxto, Vulcano Arde, Burger Lab y Capitano Burger, además de la presencia dulce de El Señor de las Donas, que pondrá el toque final con sus donuts y postres.

La Burger Cup, en Zamora

La Burger Cup, en Zamora / A. P (Archivo)

Además de la oferta gastronómica, la programación incluirá actividades paralelas como un showcooking infantil previsto para el sábado a las 12.30 horas, dirigido a los más pequeños y con inscripción previa a través de redes sociales.

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The Burger Cup se ha consolidado en los últimos años como uno de los eventos gastronómicos itinerantes de referencia en España, combinando hamburguesas de autor, música y actividades de ocio en diferentes ciudades del país.

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