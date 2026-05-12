Zamora se vacía: un repaso por los comercios cerrados en los últimos años en el centro de la ciudad

Zamora lleva años enfrentando el mismo problema: las tiendas cierran y el centro de la ciudad, poco a poco, va quedando desierto. Aunque no es la única zona a la que afecta esta problemática, la lista de comercios cerrados en el casco histórico, Santa Clara e inmediaciones es cada vez más alta.

Tras la pandemia, el cierre masivo de negocios se convirtió en un obstáculo mayor para el reto demográfico que ya enfrentaba la provincia desde hace tiempo. Muchos negocios y, en concreto, franquicias, notaron el bajón del confinamiento y se saldó con el cierre de locales que meses antes no se hubiera imaginado ver con la persiana baja.

Las franquicias que se fueron

Desde 2020, son muchas las franquicias que han echado el cierre en el centro, sobre todo de la industria textil. Sargent Mayor y Massimo Dutti dejaron la ciudad ese mismo año, y desde entonces hemos visto cerrar a Mary Paz, United Colors of Benetton y a la mítica Bershka. En el edificio en el que se ubicaba en Pull & Bear, en estos seis años, no solo cerró la tienda de Inditex, también hemos visto abrir y cerrar Rollsman. En pleno centro, también cerró en estos años el Smooy.

Las afueras tampoco han resistido en los últimos años: se han despedido negocios como el Outlet de El Corte Inglés y algunos grandes supermercados.

También cierran los locales

La calle de Santa Clara, donde se puede ver que ya existía la librería «PYA». / Foto Heptener<br />

Los negocios puramente zamoranos no lo han tenido fácil. Solo en el centro han echado el cierre negocios emblemáticos de la ciudad, como la Librería PYA o la Tahona de la Rúa, además de bares como el De Picoteo, el café Aureto.

Cartel despedida bar Napoli / Redes sociales

Un poco más alejados del centro, han cerrado empresas como la Clínica Kinditín, veterinaria, el bar Nápoli, o Los dulces de Ma-Ma.

Sin duda, hoy un paseo por el centro de Zamora se siente y se ve totalmente distinto que hace diez años.