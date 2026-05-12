Zamora se prepara para la visita del Papa León XIV a España

La Diócesis de Zamora, se suma, a través del área de Pastoral Familiar, a las iniciativas propuestas por la Conferencia Episcopal Española para preparar la visita apostólica del papa León XIV a España, que tendrá lugar del 6 al 12 de junio.

Dentro de la preparación, Zamora participará en la cadena de oración organizada. El día asignado a la Diócesis de Zamora será el 15 de mayo, jornada en la que se invita a parroquias, comunidades, familias y fieles a rezar de manera especial por los frutos pastorales de la visita del Santo Padre.

Ese día, además de la oración personal y familiar con los materiales disponibles en la plataforma oficial, se invita a los sacerdotes a incorporar en la eucaristía el subsidio litúrgico preparado para esta ocasión. También se celebrarán vigilias de oración en distintos arciprestazgos. En el arciprestazgo de Zamora, la vigilia tendrá lugar el 15 de mayo a las 20.30 horas en la iglesia de San Andrés, con una especial invitación a las familias.

cartel promocional de la visita papal. / Cedida

Desplazamiento a Madrid

La Diócesis de Zamora también anima a quienes lo deseen a participar presencialmente en los actos que se celebrarán en Madrid, la sede más próxima para los zamoranos. Desde Pastoral Juvenil se ha organizado un viaje para participar en la vigilia de jóvenes del sábado 6 de junio y en la eucaristía del domingo 7.

Por su parte, desde el ámbito de Pastoral Familiar se propone participar especialmente en la misa que presidirá el Papa León XIV el domingo 7 de junio, a las 10.00 horas, en la plaza de Cibeles, seguida de la procesión del Corpus Christi.

Las personas interesadas deberán realizar la inscripción correspondiente, tanto para participar en los actos de Madrid como para viajar en los autobuses organizados desde la diócesis. La información y los formularios estarán disponibles a través de las parroquias y de los teléfonos de contacto incluidos en los materiales difundidos por la diócesis.

El viaje diocesano previsto para las familias saldrá en la madrugada del domingo 7 de junio hacia Madrid, con regreso a Zamora tras la celebración y la procesión. Desde la organización se recomienda llevar comida tipo bocadillo, agua y, en la medida de lo posible, una silla plegable que facilite la espera y la participación en la jornada.

Visita

El lema de esta visita, “Alzad la mirada”, invita a los fieles a detenerse, mirar a Cristo crucificado y resucitado, y encontrar en Él el sentido y la esperanza de la vida.

La Iglesia en España ha puesto a disposición de todas las diócesis un itinerario espiritual para vivir este acontecimiento “por dentro”. Todos los materiales pueden consultarse en la plataforma conelpapa.es, donde se ofrecen catequesis para niños, adolescentes, jóvenes y adultos, propuestas de oración, recursos para rezar en familia y materiales interactivos.