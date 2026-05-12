Zamora "se cuela" en la cocina de Karlos Arguiñano con este plato típico

Karlos Arguiñano es un clásico de la gastronomía española y uno de los personajes con mayor trayectoria en la televisión. De ahí que haya elaborado recetas provenientes de toda la geografía española. Zamora se ha colado varias veces en su cocina, siendo la última vez el pasado 5 de mayo.

¿Quieres descubrir qué plato zamorano cocinó Karlos Arguiñano? Se trata de una receta muy popular, habitual en los bares y restaurantes, y que se come durante todo el año, ya que contiene ingredientes muy comunes y se degusta en frío. Ideal para tapear y acompañar un vino, una cerveza o un refresco.

Se trata de las palomitas de ensaladilla. "Una receta divertida y muy típica" de Zamora, Salamanca, Burgos y Extremadura, como señala el chef vasco. Consiste en una base crujiente de corteza frita rellena de ensaladilla cremosa, "perfecta para un bocado rápido y lleno de sabor", apunta Arguiñano.

Ingredientes 8 cortezas de trigo

3 patatas

2 zanahorias

1 huevo

2 pepinillos en vinagre

30 g de guisantes cocidos

100 g de bonito en aceite

300 g de mayonesa

aceite de oliva virgen extra

sal

perejil

La nota especial en esta receta la pone la base. Para elaborar las cortezas se prepara una sartén con aceite bien caliente y se introducen las láminas de trigo deshidratadas de una en una. Simplemente habrá que esperar a que crezcan y queden bien crujientes con cuidado de que no se quemen. Después, solo queda dejarlas reposar en papel absorbente para eliminar el aceite restante y rellenarlas con la ensaladilla que habremos preparado previamente.