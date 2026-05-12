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Zamora contará con una capilla abierta las 24 horas del día

Más de 300 zamoranos se han inscrito ya como adoradores para hacer turnos de una hora semanal

Una persona orando.

Una persona orando. / Freepik

Natalia Sánchez

Natalia Sánchez

Zamora

La Diócesis de Zamora dispondrá de una capilla de adoración al Santísimo las 24 horas del día.

El obispo, Fernando Valera, presidirá el domingo 17 mayo las 12.00 horas la eucaristía en la iglesia de San Andrés y, al término, la procesión con el Santísimo hasta la capilla de Adoración Perpetua Nuestra Señora Reina de la Paz, situada en la calle Ramos Carrión, 18, frente al Teatro Ramos Carrión, en el espacio que hasta hace recientes fechas acogía la antigua librería diocesana.

La nueva capilla nace con el objetivo de mantener la adoración al Santísimo Sacramento durante las 24 horas del día.

Adoración eucarística perpetua

La Adoración Eucarística Perpetua prolonga la celebración de la eucaristía más allá de la misa, con Jesús sacramentado expuesto para ser adorado día y noche, todos los días del año.

Para hacerlo posible, un equipo de adoradores se compromete a dedicar una hora semanal, de forma que la capilla permanezca siempre abierta y disponible para cualquier fiel que desee acercarse a orar.

Más de 300 zamoranos se han inscrito ya como adoradores, asumiendo un turno fijo de oración. La organización recuerda que solo se pide una hora a la semana, siempre en el mismo día y en la misma franja horaria, aunque el turno puede adaptarse según las circunstancias personales. Además, la capilla cuenta con un sistema de suplencias para cubrir posibles ausencias por imprevistos, enfermedad o vacaciones.

Abierta a todos

La capilla estará abierta a todos, tanto a quienes se comprometan con un turno semanal como a quienes quieran acudir libremente en cualquier momento.

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Las personas interesadas en inscribirse como adoradores voluntarios pueden hacerlo a través de la web de Adoración Perpetua Zamora o contactar en el correo adoracionperpetuazamora@gmail.com.

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