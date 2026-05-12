El PSOE solicita a la Junta toda la documentación sobre el proyecto de la estación de autobuses

Los procuradores del PSOE Zamora en las Cortes de Castilla y León han solicitado formalmente a la Junta toda la documentación relativa al estado del proyecto de reforma integral de la estación de autobuses de Zamora, anunciado por el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, el pasado 13 de noviembre de 2025.

La petición registrada por los procuradores socialistas reclama el acceso a toda la información y documentación que obre tanto en poder de la Junta de Castilla y León como de SOMACYL, “especialmente la relacionada con el estado de la licitación, tramitación administrativa, plazos previstos y cualquier actuación realizada hasta la fecha”, detallan.

Desde el PSOE de Zamora denuncian que, meses después del anuncio realizado por Mañueco, “la sociedad zamorana sigue sin conocer absolutamente nada sobre el avance real de este proyecto”. Los socialistas recuerdan que la reforma de la estación de autobuses es una actuación largamente demandada por la ciudadanía y consideran “inadmisible” la falta de información pública sobre una infraestructura clave para la movilidad de la provincia.

Actuaciones reales

“Zamora no puede seguir viviendo de anuncios y titulares sin que después se concreten actuaciones reales”, señalan desde el PSOE. Asimismo, advierten de que existe una creciente preocupación ante la posibilidad de que este proyecto “acabe convirtiéndose en una nueva promesa incumplida del Partido Popular con Zamora”.

Por ello, los procuradores socialistas exigen “transparencia” y reclaman a la Junta “que informe con claridad sobre el estado actual del expediente, la situación de la licitación y los plazos previstos de ejecución”, detallan. “El problema es que en Zamora estamos demasiado acostumbrados a anuncios grandilocuentes del Partido Popular que luego quedan paralizados o directamente olvidados”, lamentan.

Desde el PSOE aseguran que seguirán utilizando todos los mecanismos parlamentarios para fiscalizar la acción de la Junta y defender los intereses de la provincia.