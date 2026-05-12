Los pollos de halcón peregrino de Zamora ya tienen DNI: la Junta realiza el marcaque de las crías del parque León Felipe

La Junta de Castilla y León ha llevado a cabo el anillamiento y marcaje con dispositivo GPS de los pollos de halcón peregrino nacidos en la caja nido ubicada en el edificio de ‘Servicios múltiples’ de la Junta en Zamora, junto al parque de León Felipe. La actuación se enmarca en el Plan de Monitorización del Estado de Conservación de la Biodiversidad de Castilla y León de la Consejería de Medioambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.

El marcaje se desarrolló bajo la dirección del personal técnico de la Junta y contó con la participación de especialistas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), que se encargaron de la colocación de los dispositivos de GPS que permitirán el posterior seguimiento de las aves.

Los tres pollos, una hembra y dos machos, también fueron marcados con anillas de lectura a distancia, lo que permitirá su identificación individual de forma visual.

Esta iniciativa permitirá continuar avanzando en el conocimiento y conservación del halcón peregrino, una especie emblemática cuya presencia en entornos urbanos se ha consolidado en los últimos años gracias a las actuaciones de protección y seguimiento de diferentes administraciones y organizaciones conservacionistas.

El proyecto de Zamora cuenta con la participación de SEO/BirdLife, que se ha ocupado de instalar una cámara web que permite el seguimiento en tiempo real de la familia de halcones, del Ayuntamiento de Zamora, que financió en su momento la instalación de la caja nido, y de la Asociación NaturZamora.

Alumnos pendientes de los halcones

Gracias al seguimiento de la cámara en directo que realizan desde el CEIP Jacinto Benavente, un centro muy cercano al lugar de cría, comentan que han visto la singularidad de la experiencia de poder ver la puesta, incubación, nacimiento y crecimiento de una especie tan importante para el ecosistema como el halcón peregrino.

El año pasado acompañaron también el nacimiento de las tres hembras compartiendo con la cámara los momentos de almuerzo y vuelta del recreo. Este año han querido participar también poniéndoles nombre a los tres pollos. La hembra con la anilla 1TR se llama Concha, un nombre muy zamorano. El macho 1TP es Jacinto, por el colegio llamado Jacinto Benavente, y el macho 1TT es Duero, por el río que los ha visto nacer y que pasa por la puerta del colegio.

Una temporada marcada por el relevo en la pareja reproductora

La pareja que ocupa actualmente el nido está formada por la hembra Tromba y el macho 20C, anillado como pollo en Valladolid. Cuando comenzaron las emisiones en directo en 2025, el territorio estaba ocupado por Brisa y Viento, una pareja que había criado con éxito en 2024, sacando adelante dos pollos.

Brisa había nacido en 2021 en Madrigal de las Altas Torres (Ávila) y portaba un emisor GPS que permitía conocer sus movimientos. Viento, por su parte, nació en Villamayor (Salamanca) en 2019 y estaba identificado mediante una marca de lectura a distancia con código 41.

in embargo, a comienzos de marzo de 2025 se produjo la entrada de una nueva hembra, Tromba, que terminó ocupando el territorio tras una violenta pelea que acabó con la muerte de Brisa. Desde entonces, Tromba y 20C han formado la nueva pareja reproductora que ahora puede observarse criando a los tres pollos.

Ciencia, conservación y divulgación

El anillamiento científico es una herramienta fundamental para el seguimiento y conservación de las aves silvestres. Gracias a las marcas colocadas durante esta actuación será posible obtener información sobre supervivencia, dispersión juvenil, ocupación de territorios y comportamiento de los ejemplares nacidos en Zamora.

La instalación de la cámara y el seguimiento en directo también permiten acercar el conocimiento de la biodiversidad urbana a la ciudadanía, mostrando en tiempo real el comportamiento reproductor del halcón peregrino y fomentando la sensibilización hacia la conservación de esta especie.

Colaboración institucional

La instalación ha sido realizada por SEO/BirdLife gracias a la colaboración de la Junta de Castilla y León y NaturZamora.

La colocación de la caja nido fue financiada por el Ayuntamiento de Zamora y realizada por el Centro de Formación Profesional Lorenzo Milani y alumnado de la Casa Escuela Santiago Uno de Salamanca.

SEO/BirdLife cuenta hoy con más de 20 cámaras activas distribuidas por toda la geografía española, incluyendo la península y las Islas Canarias. Esta red no solo ofrece conexiones en directo gratuitas las 24 horas del día, sino que también ha logrado millones de visualizaciones cada temporada, evidenciando el interés y compromiso de la ciudadanía con la naturaleza.

Toda esta información que aportan las cámaras la conocemos gracias a la labor de la red de voluntarios y voluntarias de SEO/BirdLife que, a través de este "Gran Hermano Ornitológico" realizan un minucioso trabajo de ciencia ciudadana. Desde hace siete temporadas, cientos de personas dedican su tiempo a observar y registrar sistemáticamente comportamientos sobre alimentación, incubación y cuidados parentales. La calidad de los datos obtenidos por esta red, que ya supera las 50.000 horas de observación, ha permitido publicar conclusiones y hallazgos en revistas de divulgación científica, consolidando el proyecto como una herramienta de investigación de primer nivel para la conservación de nuestras aves.