El obispo de Zamora pide a los sacerdotes que sean “artesanos de la escucha” y salgan a “buscar la luz en las tramas de la oscuridad"

El clero diocesano ha celebrado el lunes la festividad de San Juan de Ávila, patrono del clero español, con una jornada de fraternidad sacerdotal, oración y formación permanente

El obispo de Zamora, Fernando Valera, en la homilía pronunciada en el transcurso de la eucaristía celebrada en el templo de San Ildefonso, invitó a la comunidad de sacerdotes a poner el acento en una palabra central para su vida “cuidado”.

Precisó que el papa León XIV invita a pasar de una "pastoral de conservación y de la queja" a una "pastoral alegre y misionera” lo que en Zamora significa “ser artesanos de escucha” y les apeló a “escuchar las heridas de nuestro pueblo” y les dijo: “No esperéis a que venga la gente; salid a buscar la luz en las tramas de la oscuridad”.

Reconocimiento

Además, en la jornada se tributó un especial reconocimiento a ocho sacerdotes, ya que Lorenzo López y José Miguel Rodríguez, que festejaban sus 50 años de presbíteros, Santiago Alonso y Agustín Montalvo los 60 años de ministerio y Luis Esteban, Benito García, Juan Manuel Martín y Emilio Santiago sus 70 años de sacerdocio.

En el primer banco, en el centro, dos de los sacerdotes homenajeados. / Alba Prieto

Testimonios

José Miguel Rodríguez de las Cuevas lleva medio siglo como sacerdote una etapa en la que “ha habido momentos muy felices y también tiempos de nubes pero siempre agradecido al Señor que me eligió sin saber por qué pero estoy dispuesto de llevar su mensaje adelanta hasta el último momento” indica este sacerdote que, por motivos familiares trabaja desde hace unos años en Santander, aunque previamente ejerció como párroco en la parroquia capitalina de Nuestra Señora de Lourdes y posteriormente en diversas localidades de Tierra de Campos.

Agustín Montalvo ha desempeñado múltiples funciones en la diócesis zamorana. Este sacerdote, natural de Monfarracinos, celebra este año sus bodas de diamante, 60 años de sacerdocio. Este octogenario, que durante más de 20 años ha sido capellán de Tercera Caída, hermandad que hace unos meses lo nombre capellán emérito y que incluso fue administrador apostólico diocesano durante un periodo de sede vacante en 2000 hasta la llegada de Juan María Uriarte a la Diócesis de Zamora, repasa su trayectoria. “He estado en la capital desde 1992 antes estuve en Almaraz y en San José Obrero y luego ya recalé en San Lázaro porque era vicario general”, rememora. La situación “ha cambiado completamente desde el seminario a la generación de seminaristas” atestigua este sacerdote que sigue ayudando en San Lázaro.

El sacerdote Benito García cumple “70 años de sacerdote, ¡se dice con mucha facilidad… llegando!”, bromeaba este nonagenario minutos antes del inicio de la eucaristía. Casi toda su vida ministerial la ha vivido en Toro, aunque "estuve unos años por la Tierra de Alba", rememora.

En su corazón conserva “un cariño muy grande a los primeros amores, pero en Toro, tras 56 años, incluso la gente me confundía y pensaba que yo era de allí” comenta este hombre natural de La Bóveda de Toro de “93 años y diez meses”. Desde hace cinco años este cura, que se ayuda de un bastón para caminar, se encuentra en la residencia sacerdotal. “La labor de un sacerdote ha cambiado mucho en múltiples aspectos, antes éramos sedentarios siempre estábamos en el mismo sitio, en su casa y su parroquia… ahora no se puede soñar con eso”.

Charla

La jornada continuó en la Casa de la Iglesia con la ponencia de formación permanente del clero titulada “Fragilidad y santificación sacerdotal”, pronunciada por el padre Emilio Lavaniegos.

La reflexión partió de una idea central, la fragilidad no es un accidente pasajero, sino una condición de la vida humana y también del ministerio. Desde esa postura, el ponente invitó a los sacerdotes a reconocer los propios límites como lugar de apertura a la gracia, recordando que “el enemigo de la vida espiritual no es la fragilidad, sino el orgullo”, indican fuentes diocesanas.