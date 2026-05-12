Nuevas ayudas en Zamora para contratar a personas con discapacidad.

Zamora se suma al proyecto de inclusión laboral de personas con discapacidad de la Junta de Castilla y León. El objetivo fundamental de esta iniciativa es facilitar la inserción sociolaboral de un colectivo con especiales dificultades de acceso al mercado de trabajo y, simultáneamente, prestar servicios útiles para la comunidad y ayuda a mantener vivas la zona, evitando la despoblación.

¿Quién podrá beneficiarse de esta ayuda?

Podrán beneficiarse de estos contratos las personas desempleadas inscritas en el Ecyl que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%, incluyendo los pensionistas de la Seguridad Social con incapacidad permanente (total, absoluta o gran invalidez) y los de clases pasivas con jubilación por incapacidad permanente.

¿Cómo funciona esta subvención?

La ayuda económica constará de hasta 7.128 euros por contratar a una persona durante 90 días a jornada completa o dos a jornada parcial. Para ello, las contrataciones deberán realizarse entre el 1 de marzo y el 31 de diciembre de 2026.

Se dará prioridad...

Para la concesión de las ayudas se dará prioridad a los proyectos que generen un mayor impacto social y ambiental, con una mayor puntuación para los proyectos vinculados al medioambiente, mejora de espacios públicos, nuevas tecnologías, ocio y la cultura. Además, se primará a los municipios de menor tamaño (menos de 2.000 habitantes) y a las entidades ubicadas en áreas periféricas o zonas desfavorecidas. Igualmente, se tendrá en cuenta tanto el número de desempleados como el número de personas con discapacidad demandantes de empleo en el ámbito territorial del municipio.

El plazo de solicitud permanecerá abierto desde el miércoles 13 de mayo y hasta el próximo lunes 1 de junio.