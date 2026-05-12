Nueva imagen para el entorno de la ermita de la Virgen de la Vega

La Junta de Gobierno Local celebrada este martes ha aprobado los proyectos de urbanización del entorno de la ermita de la Virgen de la Vega y de la urbanización de la calle Puente

El primero de los proyectos contempla la remodelación integral de la plataforma existente en la calle de La Vega donde se encuentran la ermita, mediante la urbanización y transformación de espacios en esta calle actualmente formada por una vía con plataforma diferenciada entre calzada y acera a distintos niveles, convirtiéndola en una plataforma única donde se eliminen los desniveles entre acera y calzada de forma que el tránsito peatonal y el tráfico de VMP y vehículos en acceso a garajes se realice en el mismo plano, organizando la circulación mediante colocación de mobiliario urbano, puntos de luz y arbolado.

El objetivo de esta configuración es transformar el entorno creando un espacio peatonal y de recreo, recuperándolo para el disfrute del ciudadano dejando un acceso para tráfico rodado a los garajes existentes. También es objeto de este proyecto la mejora, urbanización y ampliación de aceras en un tramo de las calles Paseo de La Concha y Bellido Dolfos, con el objetivo de mejorar la accesibilidad en los itinerarios peatonales. El presupuesto base de licitación es de 225.000 euros.

Urbanización de la calle Puente

Al igual que en el caso anterior, el proyecto de urbanización de la calle Puente cuenta con un presupuesto base de licitación de 225.000 euros, contemplándose en el mismo la urbanización, remodelación integral de la plataforma existente y transformación de espacios en las zonas objeto del proyecto, estando prevista la creación de un espacio urbano multifuncional.

Existen cuatro zonas diferenciadas objeto de urbanización en este proyecto. Una primera zona de la calle Puente, la vía principal que entronca con la avenida del Mengue y que actualmente está formada por una vía con plataforma diferenciada entre calzada y acera a distintos niveles con un pavimento de mezcla bituminosa y baldosa.

Despredimientos en la calle Puente / A. F. (Archivo)

La segunda zona de la calle Puente se trata de un tramo paralelo a la avenida de Vigo, anexo a las viviendas y a una cota inferior que la citada avenida y que actualmente cuenta con un pavimento de hormigón muy deteriorado y que conecta con la zona pavimentada de la zona inferior de la cuesta de Pizarro.

En tercer lugar, existe una zona que no se encuentra urbanizada sino “pavimentada” en tierra.

Por último, existen un tramo que conecta la calle puente con la calle Arcas y con el tramo final de la calle Ignacio Gazapo y que actualmente se encuentra pavimentado en hormigón y mezclas bituminosas.

Remodelación integral

Las obras contempladas en el proyecto aprobado consisten en la urbanización, remodelación integral de la plataforma existente y transformación de espacios en las zonas objeto del proyecto, para crear un espacio urbano multifuncional, incluyendo la renovación del pavimento, la mejora del drenaje y la iluminación y la plantación césped y árboles, así como la renovación del equipamiento urbano, consistente principalmente en bancos, bolardos, papeleras y jardineras.

Otros temas de la Junta de Gobierno

Además, la Junta de Gobierno ha aprobado el Plan de Seguridad y Salud y el Plan de Gestión de Residuos de las obras relativas al proyecto de rehabilitación y reordenación de escalera 1 de Peña Trevinca, como último trámite antes del inicio de las obras en esta zona.