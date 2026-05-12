Un muro en el Hospital Virgen de la Concha agradece la labor de estas profesionales

El Día Internacional de las Enfermeras se ha celebrado este martes en Zamora con diversas actividades, todas ellas promovidas por el Colegio Profesional de Enfermería de Zamora. Entre ellas, la más llamativa ha sido el muro de cartón instalado en la entrada del Hospital Virgen de la Concha, cuyo objetivo ha sido agradecer, de una forma muy original, el trabajo de estas profesionales.

A lo largo de toda la mañana, pacientes y trabajadores del centro hospitalario han dejado en ese panel mensajes de apoyo a la profesión y agradecimiento a su labor sanitaria como profesionales de los cuidados. "Gracias por estar siempre cuidándonos", "La sonrisa amable de la sanidad", "Las enfermeras salvan vidas, a seguir trabajando" o "Ángeles terrenales que custodian el mayor tesoro que es la salud, sois imprescindibles" son algunas de las frases con las que la ciudadanía zamorana ha puesto en valor el trabajo de enfermeras y enfermeros como referente en salud.

Campaña a nivel nacional

El muro en el que se han pegado los mensajes ha estado ilustrado también por dos de las viñetas de la campaña "Pregunta a tu enfermera", que promueve el Colegio de Enfermería de Zamora, junto a la Organización Colegial de Enfermería de España.

Día de las Enfermeras en Zamora / Cedida

Esas viñetas y otras impresas en pegatinas o colocadas en elementos de mobiliario urbano de la ciudad y marquesinas de paradas de autobuses inciden de forma humorística en el mensaje de que, ante cualquier problema o duda de salud, preguntar a enfermeras y enfermeros es la alternativa sensata y adecuada. “Por ello, preguntar a tu enfermera es lo correcto frente a buscar información aleatoria por Internet o plantear esos problemas de salud a personas de nuestro entorno sin la cualificación adecuada. Del mismo modo, la proliferación de bulos, falacias o consejos perjudiciales para la salud se combaten dirigiéndose al profesional sanitario adecuado”, aconsejan desde el colegio.

Reivindicaciones de la profesión

Junto a la campaña de viñetas del ilustrador "72 kilos", el Colegio de Enfermería se ha hecho eco en el día internacional de algunas de las reivindicaciones claves de la profesión.

Día de las Enfermeras en Zamora / Cedida

Entre ellas, quieren subrayar la escasez de enfermeras, “un mal que se extiende a toda España, donde faltan 100.000 profesionales para alcanzar las ratios europeas”, calculan.

“En la provincia, hay unas 1.300 enfermeras y enfermeros, aunque cada vez son más las que dejan la vida activa. En el último año, lo han hecho 37 colegiados de Enfermería de Zamora y algunos de ellos han asistido este mediodía en el salón de actos del Campus Viriato a un acto de reconocimiento con motivo de su jubilación organizado por el Colegio de Enfermería de Zamora”, señalan sobre la situación en la provincia.

Día de las Enfermeras en Zamora / Cedida

Junto al problema de falta de enfermeras y de las jubilaciones, en el día internacional también se ha reclamado, desde el punto de vista laboral, la reclasificación de las enfermeras al grupo A-1 y se ha reivindicado la prescripción autónoma plena.

La seguridad frente a las agresiones, garantizar la salud mental de enfermeras y enfermeros o el refuerzo de su papel de liderazgo e innovación en los cuidados son otras de las reivindicaciones de un día internacional que ha recordado que "sin enfermeras, no hay salud, y sin salud, no hay futuro".