Jorge Rafael Goméz Cáceres, director del Conservatorio Miguel Manzano: «El nuevo conservatorio será un referente regional»

Jorge Rafael Gómez Cáceres desde hace unos años capitenea el equipo directivo del Conservatorio Profesional de Música Miguel Manzano que estos días intensifica sus actividades y su presencia en la sociedad zamorana con múltiples actividades. El extremeño tiene afronta con ilusión el traslado al nuevo centro.

Mayo es un mes de mucha actividad del conservatorio fuera del centro.

Todo viene un poco motivado porque para nosotros es importante generar conocimiento en la sociedad zamorana sobre la apertura de nuestro plazo de matrícula, que concluye el 15 de mayo. Siempre intentamos en esta época tratar más directamente con los futuros alumnos que quieran estudiar música y que les interese la música.

¿De qué maneras han intentado acercar la música a los más pequeños?

Este año hemos hecho dos pases de «Mágico siglo XX» que ha gustado mucho. Además, el Teatro Ramos Carrión y la Diputación siempre nos apoya como el Ayuntamiento de Zamora y también la Dirección Provincial de Educación. Yo que he trabajo en otros destinos debo decir que en Zamora lo ponen muy fácil porque enseguida son iniciativas que apoyan porque ven el beneficio en el alumnado y la promoción de la música.

Dice simplemente cuando en el centro forman a generaciones ….

Asisten los niños que empiezan con ocho años, aunque tenemos muchísimos alumnos mayores. La toma de contacto a veces se produce por algo tan simple como que vean un concierto que les llame la atención. Jugamos con ventaja, en cuanto que la tradición zamorana de bandas y de orquesta es muy potente por la Semana Santa. Ven instrumentos por la calle y preguntan en casa y es importante que sepan que pueden ir a formarse al conservatorio. Además, a mediados de abril fuimos a 12 colegios este año con un quinteto de metales y un cuarteto de cuerdas, lo abre mucho el abanico para que nos conozcan no solo los alumnos que son matriculables, sino que los más pequeñitos. Hubo colegios que nos llevaron niños de 3 añitos y que yo creo que les divirtió y se lo pasaron bien. Y del 12 al 17 de mayo efectuaremos el III Ciclo de Música Contemporánea con tres conciertos en distintos espacios de la ciudad, el conservatorio, la Biblioteca Pública de Zamora y el paraninfo del Colegio Universitario, donde tocarán profesores y alumnos. Además, en mayo y junio, tiene lugar «Música en primavera» recitales de los alumnos de sexto que se gradúan y tocan en el conservatorio y en la Biblioteca Pública.

Jorge Rafael Gómez Cáceres. / José Luis Fernández / LZA

Desde hace unos años se acercan más a las nuevas generaciones ¿se ha notado en las matriculaciones?

Sí, ha habido un cambio. Cuando cogimos el testigo del equipo directivo anterior estábamos en unos 214 alumnos y ahora estamos en unos 324. No obstante hay especialidades que adolecen un poco de alumnado todavía, quizás por desconocimiento.

¿Cuáles son?

Fagot, oboe, trompa, tuba, trombón acordeón, canto, violín y viola. Por poner un ejemplo el fagot es una especialidad que tiene poca demanda quizás porque uno piensa que es muy caro… En el conservatorio disponemos de instrumentos con los que el alumno puede empezar de cero y que se les presta durante un año, dos años, tres años, hasta que decidan ir en el paso de comprarse uno. Es muy importante tener un banco de instrumentos que podamos prestarle a los alumnos que entran porque no es justo que un alumno llegue a una prueba de ingreso, elige un instrumento, a lo mejor no le toca el primero y le toca el segundo, pero no lo conoce muy bien y no tiene la manera de comprárselo. Además, no todo el mundo conoce cómo funciona un conservatorio, un centro cuyos precios son baratos porque son precios públicos y la matrícula los primeros dos años, cada año son 140 euros al año. Prorrateado por meses te sale casi nada... ¡Te sale menos que Netflix! Parece una tontería, pero son cuatro horas semanales donde los alumnos están en el conservatorio con los profesores, tratan con la música, aprenden también una disciplina de ensayo y una disciplina de trabajo que les sirve para cualquier cosa.

Los cursos anteriores han implantado etnomusicología, luego vinieron guitarra eléctrica y bajo eléctrico.

Los instrumentos modernos están teniendo un éxito muy grande. Para los músicos tradicionales el meter instrumentos de lo que llamamos «modernos» siempre ha costado.

Me gustaría que fuéramos capaces de atraer al conservatorio no solo a personas de la capital sino de los pueblos

¿Por qué nuevas sendas quieren transitar?

Una petición que hicimos ya el año pasado ha sido la especialidad de clave porque nos apetece también tirar por la vía antigua. Creemos que tiene mucho interés y abre muchas puertas porque hay un camino para la música antigua que es muy interesante a nivel europeo, sobre todo. El clave creemos que es un instrumento vehicular. También nos apetecería mucho meter instrumentos folclóricos. El problema que tenemos ahora mismo es la limitación que es nuestro centro. Existe una apuesta firme porque Zamora, en no mucho tiempo, tenga un nuevo centro y será un centro de referencia a nivel regional. Además, tiene algo muy interesante, el centro va a ser un edificio independiente y se recupera un auditorio que era un sitio histórico para la propia ciudad.

¿Cómo lo van a utilizar?

El auditorio es propiamente del centro. Su principal uso serán nuestras actividades y teniendo en cuenta que nosotros venimos saliendo a unas 125 actividades al año... Es un edificio que tiene que darse uso, lo que se quiera gestionar y organizar evidentemente tiene que pasar por nuestro conocimiento, pero creemos que puede ser beneficioso para todo lo que se haga en la ciudad.

Como director, ¿cuál es su mayor reto?

Hay mucha ilusión, sobre todo, porque yo siento mucha cercanía con alumnado más pequeño. Mi primer año fue de transición como jefe de estudios, luego han sido cuatro años y una prórroga de otro con mi equipo. Tener en el horizonte el nuevo centro, tras tantos años de espera, es muy emocionante. Zamora es una ciudad de unas posibilidades inmensas. Además, me gustaría que fuéramos capaces de atraer al conservatorio no solo a personas de la capital sino de los pueblos. En los últimos años, han venido alumnos de Benavente y de Toro y de poblaciones de alrededor, pero queremos llegar a más municipios. Además, sería muy interesante un conservatorio que haga música y danza, o bien sea un centro que active la cultura folclórica de los pueblos de alrededor y la canalice.