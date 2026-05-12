La Fundación ZamorArte crea una base de datos pública con información de obras de arte religiosas sustraídas en la diócesis de Zamora durante las últimas cuatro décadas

La Fundación Zamora Arte, a petición de la Diócesis de Zamora, ha realizado un repositorio público con información de obras de arte religiosas sustraídas en el territorio diocesano durante las últimas cuatro décadas.

La base de datos reúne por primera vez de forma ordenada y sistematizada los datos disponibles sobre estas obras, con el objetivo de favorecer la recuperación de las piezas y evitar su comercialización ilegal.

El repositorio, accesible desde la página web del Obispado de Zamora, permite consultar las piezas desaparecidas, sus características, la época a la que pertenecen y, en muchos casos, aparecen fotografías. En este sentido, el director de la Fundación ZamorArte, Juan Carlos López atestiguó que no siempre se conserva documentación gráfica, por lo que hizo un llamamiento a la colaboración ciudadana para completar las fichas con imágenes antiguas procedentes de bodas, celebraciones religiosas u otros acontecimientos celebrados en las iglesias afectadas.

“Cuando una obra de arte religiosa es robada no desaparece únicamente un objeto, desaparece una parte importante de la memoria del pueblo, y lo peor es que muchas veces terminan cayendo en el olvido”, argumentó López, responsable diocesano, quien defendió que la iniciativa busca preservar la memoria patrimonial y dificultar que estas piezas puedan terminar en el mercado del arte.

Instrumento preventivo

La herramienta está concebida también como un instrumento preventivo que puedan consultar desde los ciudadanos para saber si han robado algo de su pueblo y, sobre todo, coleccionistas, anticuarios, salas de subastas y personas vinculadas al mercado artístico que puedan comprobar el origen de determinadas obras de arte de comprarlas o venderlas. Desde ZamorArte subrayan que “aquello que está identificado y documentado tiene muchas posibilidad de ser recuperado” y apunta que muchas piezas sustraídas hace décadas pueden haber pasado a manos de segundas o terceras generaciones, que desconocen su procedencia ilícita y las introducen en el mercado como si fueran bienes legales.

El trabajo ha contado con el respaldo de especialistas de la Guardia Civil. Según explicó Juan Carlos López , la iniciativa fue trasladada al capitán Águilas, jefe de Patrimonio de la Unidad Central Operativa, quien avaló la utilidad del proyecto.

El repositorio de la Diócesis de Zamora completa las bases de datos internacionales, como las de Interpol, que “no siempre incluyen piezas menores o menos conocidas robadas en pequeños municipios", por lo que cubre un vacío importante.

Funcionamiento

El técnico de la Fundación Zamora Arte, Jaime Gallego, describió que la plataforma permite búsquedas por categoría y por siglo. Entre las tipologías incluidas figuran esculturas, pinturas, orfebrería y metalistería.

La base de datos incluye obras desde el siglo XIII hasta el siglo XX. Cada ficha recoge información sobre el robo, datos identificativos de la pieza y, cuando existe, documentación gráfica. Además, incorpora un formulario de contacto para que cualquier persona pueda aportar fotografías, pistas sobre el paradero de una obra o avisos sobre posibles ventas o subastas sospechosas. “Agradeceríamos que la gente colabore activamente, ya sea con pequeños fallos que pueda haber en la web, con fotografías, con avisos de una subasta en la que pueda estar esta obra, o cualquier información” remarcó Gallego.

IA para identificar

Además, la Fundación Zamora Arte está utilizando también herramientas de inteligencia artificial para rastrear coincidencias visuales entre las fotografías disponibles y registros en internet, casas de subastas, anticuarios o portales de compraventa a partir de las 140 imágenes de piezas desaparecidas. En este sentido, el técnico aludió al precedente de la tabla gótica de Villalpando localizada en Estados Unidos gracias a una metodología similar.

Piezas incluidas

Entre las piezas más relevantes incluidas en el registro figuran las tablas de Arcenillas, varias esculturas y pinturas antiguas, así como cruces procesionales de gran valor artístico, entre ellas una de Castroverde de Campos y otra de Bermillo de Sayago, datada en el siglo XV. Esta última fue detectada como desaparecida cuando se solicitó para una exposición. La orfebrería concentra el mayor volumen de robos, con “un 56% del total” porque los ladrones “quieren el valor material y es mucho más fácil de no dejar un rastro. Se funden los cálices, se funden esas piezas de plata o de oro y con eso borran las pistas”, indicó Gallego.

Según la Fundación ZamorArte, desde aproximadamente 1976 la Diócesis de Zamora ha documentado el robo de 355 piezas artísticas y litúrgicas. Las sustracciones han afectado a 39 localidades y, hasta el momento, apenas se ha recuperado en torno al 7% de los bienes.

Los robos de arte sacro se concentraron especialmente en los años 70 y 80, cuando existían “menos inventarios y controles”. En la actualidad, las sustracciones se han reducido de forma significativa, aunque persisten los daños en templos por robos de menor valor económico.

La despoblación y el envejecimiento de las zonas rurales aparecen como factores clave en la vulnerabilidad del patrimonio religioso. “Allí donde desaparece la presencia humana, aumenta también la vulnerabilidad del patrimonio”, advirtió López quien apunta que no necesariamente la desaparición de las piezas artísticas son necesariamente robos, ya que en algunos pueblos algunos elementos eran custodiados por particulares por motivos de seguridad o costumbre y acabaron olvidadas. En ocasiones, han reaparecido antes de formalizarse una denuncia.