Farmacéuticos de Zamora y la Asociación Contra el Cáncer unen fuerzas para mejorar la atención a pacientes rurales

La Asociación Española Contra el Cáncer en Zamora y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zamora han renovado su convenio de colaboración con el objetivo de reforzar la atención a los pacientes oncológicos y sus familias, especialmente en el medio rural, donde la farmacia comunitaria desempeña un papel esencial como punto de referencia sanitario.

Durante la presentación del acuerdo, desde la Asociación Española Contra el Cáncer se destacó la importancia de mantener esta colaboración para llegar a más personas y facilitar el acceso a los recursos de la entidad: “Para nosotros es importantísimo renovar este convenio”, señalaron, al subrayar que permite poner a disposición de los pacientes “la figura del farmacéutico” como aliado en la atención, la prevención y la detección de necesidades.

La entidad incidió en que la farmacia tiene un papel especialmente relevante en los pueblos: “Con este convenio intentamos llegar a más y reforzar nuestra meta de estar en el medio rural”, explicaron. En este sentido, recordaron que en muchas localidades puede no haber otros recursos sanitarios cercanos, mientras que la farmacia continúa siendo un espacio accesible para la población: “El farmacéutico es una figura importantísima en el medio rural, porque al final es el indicador de salud”, añadieron.

La presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zamora, Teresa Árez, explicó que el convenio ya existía, pero que ambas partes han considerado necesario renovarlo y adaptarlo a la realidad social y sanitaria de la provincia: “Hemos creído oportuno hacer esta renovación y adecuarlo un poco al contexto social de esta provincia y de esta ciudad, esta realidad social y la realidad ante esta enfermedad”, afirmó.

Árez defendió el papel de los farmacéuticos en el abordaje integral del cáncer y recordó que, en muchas zonas rurales, la farmacia comunitaria es la primera puerta de entrada al sistema sanitario: “Pensamos y creemos firmemente que somos un eslabón muy importante en lo que podemos aportar todos al abordaje de esta enfermedad”, señaló. Además, insistió en que, especialmente en provincias pequeñas, los profesionales de farmacia conocen de cerca a sus pacientes y pueden detectar necesidades de forma temprana.

La presidenta del Colegio también puso el acento en la prevención y en la participación en los programas de cribado: “Trabajamos en prevención, que es tan importante, esos hábitos saludables que le tenemos que indicar a los pacientes y se los indicamos en nuestro trabajo diario”, explicó. En este ámbito, mencionó de forma especial el cribado del cáncer de colon y el cribado del cáncer de cérvix.

El convenio contempla también el acompañamiento a los pacientes una vez diagnosticados, tanto desde el punto de vista emocional como farmacoterapéutico. Según Árez, los farmacéuticos pueden ayudar a los pacientes a mantener la adherencia al tratamiento, resolver dudas sobre efectos secundarios y advertir de posibles interacciones con otros medicamentos: “Que el paciente cuente siempre con nosotros”, resumió.

La AECC y el Colegio de Farmacéuticos de Zamora renuevan su convenio para acercar la atención oncológica al medio rural. / A.B.G.

Por su parte, María Montejo, coordinadora de atención al usuario de la Asociación Española Contra el Cáncer en Zamora, explicó la parte más técnica del convenio y destacó la apuesta por el trabajo en red: “La asociación está buscando todo el tema de trabajo en red porque eso nos permite llegar a más pacientes y llegar mejor a través de los recursos existentes”, indicó.

Montejo recordó que en la zona rural muchas veces resulta más difícil acceder a los servicios o incluso conocerlos. Por ello, el objetivo del acuerdo es “poder acercar nuestros recursos a todos los pacientes independientemente de donde vivan”, garantizando así una mayor equidad en la atención.

La Asociación Española Contra el Cáncer ofrece servicios de atención psicológica, atención social, salud y rehabilitación, nutrición, fisioterapia, asesoramiento terapéutico-oncológico y voluntariado, además de acompañamiento hospitalario y telefónico: “Lo que pretendemos es tejer esa red para poder hacer que el paciente se sienta menos solo”, explicó Montejo, quien añadió que el objetivo es minimizar las necesidades derivadas de la enfermedad.

Una de las principales novedades de esta renovación es la puesta en marcha de una hoja de indicación de servicios, que permitirá a los farmacéuticos orientar a los pacientes hacia los recursos de la asociación cuando detecten alguna necesidad: “Si detecta alguna necesidad o algún recurso que nosotros podemos tener que le puede venir bien al paciente, le va a señalar qué recurso le puede beneficiar”, detalló Montejo.

A través de esta hoja, el paciente podrá contactar con el teléfono gratuito de atención 24 horas de la asociación para solicitar cita y recibir orientación. Esta herramienta se incorpora al convenio como una nueva vía de colaboración entre ambas entidades y como un mecanismo para facilitar la derivación desde las farmacias.

Montejo también destacó que la colaboración permitirá reforzar la difusión de campañas informativas, como la próxima con motivo del Día Mundial sin Tabaco, así como animar a la población a participar en los programas de detección precoz: “A veces no somos conscientes de lo beneficioso que puede ser para el paciente una detección precoz, aún no teniendo síntomas”, señaló. Según explicó, diagnosticar antes la enfermedad puede mejorar de forma notable el pronóstico y la supervivencia.

El convenio tiene vigencia anual y se prorroga automáticamente si ambas partes continúan de acuerdo. No obstante, puede actualizarse cuando sea necesario para incorporar nuevos programas o adaptarse a las necesidades del momento. En esta ocasión, la renovación recoge precisamente la nueva hoja de indicación de servicios.

Además, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zamora mantiene también una colaboración económica con la Asociación Española Contra el Cáncer, una ayuda que desde la entidad consideran importante para continuar desarrollando su labor. Con esta renovación, ambas instituciones reafirman su compromiso de seguir trabajando juntas en beneficio de los pacientes oncológicos y sus familias. Como señalaron durante la firma, el objetivo es “seguir renovando y seguir avanzando para los pacientes oncológicos y sus familias”.