El Z! Live Rock Fest ha anunciado nuevos ajustes en el cartel de su edición de 2026, que se celebrará en Zamora del 11 al 13 de junio. El festival incorpora a Evil Invaders y Dominum, dos propuestas que refuerzan la intensidad, la variedad y el componente escénico de una cita que ya ha superado el 70% del aforo previsto.

La jornada del jueves contará con la presencia de Evil Invaders, una de las bandas más destacadas del metal europeo actual. La formación belga llegará al festival con su combinación de speed, thrash y heavy metal clásico, un sonido marcado por la velocidad, la precisión técnica y una actitud directa sobre el escenario. Con referencias que van de Exciter y Razor a Judas Priest, el grupo se ha consolidado como una de las fuerzas emergentes de la escena internacional gracias a trabajos como Shattering Reflection.

El sábado será el turno de Dominum, una de las propuestas más visuales y teatrales del panorama europeo reciente. Liderados por Dr. Dead, los alemanes mezclan metal melódico y power metal con una narrativa oscura de inspiración zombie. Su nuevo álbum, Night Is Calling, verá la luz en julio de 2026 y anticipa una evolución en su sonido y en su ambición artística. Su incorporación añade al festival un componente escénico e inmersivo que encaja con la vocación del Z! Live de ofrecer conciertos con personalidad propia.

Evil Invaders y Dominum se suman al cartel del Z! Live Rock Fest 2026. / Cedida

Además de estas incorporaciones, la organización ha confirmado un cambio en la distribución del cartel: Brothers Of Metal trasladan su actuación a la jornada del sábado, reforzando el perfil épico y festivo del día grande del festival.

Estos anuncios llegan acompañados de dos bajas. Crematory no podrá actuar en esta edición debido a problemas de salud de uno de sus miembros, mientras que Adam And The Metal Hawks (AMH) cancelan su participación por complicaciones logísticas en su gira. La organización ha trasladado su apoyo a ambas bandas y ha agradecido el esfuerzo realizado para tratar de evitar estas cancelaciones, con la intención de poder contar con ellas en futuras ediciones.

Con estos cambios, el Z! Live Rock Fest mantiene su apuesta por un formato de aforo limitado, sin solapamientos y centrado en una experiencia cercana para el público. Las entradas continúan a la venta a través de la web oficial del festival, que volverá a convertir Zamora en el “Templo del Metal” entre el 11 y el 13 de junio de 2026.