Barrios
El deterioro de los terrenos agrava la falta de aparcamiento en Los Bloques de Zamora
El deterioro del terreno, con hierbas altas y socavones, dificulta y hace peligroso el estacionamiento en el barrio de Los Bloques
A.B.G.
Ahora Decide reclama al Ayuntamiento de Zamora una solución urgente para la falta de aparcamiento en el barrio de Los Bloques, especialmente en la zona de Hernán Cortés, próxima al Hospital Provincial, la sede de Cruz Roja y la residencia Reina de la Paz. Según señala, el terreno se encuentra “en condiciones penosas”, con hierbas de gran altura, socavones, desniveles y accesos deficientes que dificultan y hacen peligroso el aparcamiento.
El grupo recuerda que esta necesidad de plazas de estacionamiento en la zona es “histórica” y critica que el Ayuntamiento “no ha hecho nada para solucionarlo”. Por ello, plantea que el Consistorio negocie con los propietarios de los terrenos la posibilidad de habilitar un aparcamiento público provisional mientras no se desarrollen urbanísticamente los sectores afectados.
La zona está incluida en el Plan General de Ordenación Urbana de Zamora como dos sectores de Suelo Urbano No Consolidado. Se trata del sector E-12 Hernán Cortés, que ya cuenta con estudio de detalle aprobado, y del E-11 Colón, separados por la vía de acceso a la Barriada de Asturias. Según Ahora Decide, el desarrollo de estos sectores permitiría crear más de un centenar de plazas de aparcamiento y supondría la obtención de más de 3.000 metros cuadrados de suelo público para la ciudad.
La formación subraya, además, que ya se ha superado el plazo de ocho años previsto por el Plan para el desarrollo de estos sectores. Ante esta situación, considera necesario buscar una fórmula que permita mejorar el estado del solar sin perjudicar a sus actuales propietarios.
La propuesta de Ahora Decide pretende que el Ayuntamiento asuma de forma provisional la gestión del espacio como aparcamiento, con entradas adecuadas, señalización, eliminación de socavones y mantenimiento del terreno. A cambio, los propietarios quedarían liberados de la obligación de mantenerlo desbrozado, limpio y vallado durante el tiempo que dure esta solución temporal: “Se debe buscar una solución que beneficie a la ciudad y no perjudique a los actuales propietarios”, defiende la formación, que pide al Ayuntamiento que intente alcanzar un acuerdo mientras estudia una alternativa definitiva en terrenos municipales cercanos al barrio de Los Bloques.
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