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Críticas a las zonas verdes de las travesías de Zamora: "Unas serpientes y tenemos una selva"

"Dentro de poco las Tres Cruces ni se ven", ironiza una usuaria en Facebook

Vegetación en la avenida de Cardenal Cisneros.

Vegetación en la avenida de Cardenal Cisneros. / Cedida

Eugenio Viñas

La humanización de travesías se encuentra en su última fase, después de meses de obras para transformar estas vías que atraviesan la ciudad y que tanto tráfico reciben al cabo del año.

La avenida de Galicia y la cuesta de la Morana llevan un cierto retraso, pero el mantenimiento de la avenida de Requejo ya ha sido asumido por el Ayuntamiento de Zamora, y se espera que ocurra lo mismo próximamente con Cardenal Cisneros.

El Consistorio zamorano encargó un peritaje para conocer al detalle el estado de la avenida de Requejo, donde se han señalado algunas carencias, como plantas que se habían secado antes de la transferencia de la vía. También, que algunas plantas y arbustos habían sido robados antes de recibirse la obra.

Precisamente, la vegetación es uno de los aspectos que algunos zamoranos han criticado recientemente en redes sociales. Un usuario ha tirado de sarcasmo para valorar las zonas verdes de la avenida Cardenal Cisneros: "Da gusto verla con tantas plantas bonitas", apunta este zamorano.

Otras miembros de esta red social han apuntado que esto da "imagen de dejadez", recurriendo a la ironía para valorar el asunto: "Unas serpientes y tenemos una selva", ha respondido una usuaria. "Dentro de poco las Tres Cruces ni se ven", ironiza otra.

Un estudioso menciona la teoría de las ventanas rotas, que "sostiene que los signos visibles de desorden, vandalismo o deterioro invitan a comportamientos delictivos y antisociales si no se reparan inmediatamente", temiendo que esto pueda tener consecuencias peores para el estado de la travesía.

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Pero también hay quien ve este crecimiento vegetal como "muro ante la contaminación", como comenta otra zamorana. "Es naturaleza y por ahí no pasa nadie a no ser que se salte el paso de peatones", ha escrito, restando importancia al desarrollo de estas zonas verdes de Cardenal Cisneros.

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