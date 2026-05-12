Cinco empresas zamoranas visitan la Feria Tutto Food de Milán
La decimoprimera edición de la cita reúne a más de 95.000 visitantes profesionales
Cinco empresas de la provincia visitan estos días la decimoprimera edición de la Feria Tutto Food, que se celebra en Milán del 11 al 14 de mayo. Evento sectorial dedicado a la alimentación y bebidas, que se celebra cada dos años y que se dirige a un público exclusivamente profesional.
Visita promovida gracias a la colaboración de la Diputación Provincial de Zamora, a través del convenio con la Cámara de Comercio para ayudar a la internacionalización de las empresas de la provincia de Zamora
Cita de referencia en el sector agroalimentario italiano, que ha permitido a las empresas zamoranas participantes conocer las nuevas tendencias en la presentación y promoción de sus productos. Asimismo, quiere servir de estímulo a su participación como expositores en futuras ediciones, por lo que han comenzado una serie de contactos comerciales que posibilitarán su expansión internacional.
La actual edición de Tutto Food 2026 ha contado en sus primeras jornadas con la presencia de más de 95.000 visitantes profesionales.
Nuevas oportunidades en el exterior
La Cámara de Comercio y la Diputación de Zamora promueven continuas misiones comerciales con el objetivo de acercar nuevas oportunidades en el exterior a empresas de la provincia. Entre las últimas, destaca la misión comercial a Canadá, que se llevó a cabo del 29 de abril al 1 de mayo.
Cuatro empresas zamoranas del sector agroalimentario participaron en la misma pudiendo realizar reuniones estratégicas con operadores canadienses de su interés, incluyendo importadores, distribuidores y potenciales socios.
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