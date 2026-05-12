Asunción Jorge Martín, candidata a la presidencia de La Esperanza: “Me gustaría que las damas tuvieran algo más de protagonismo y acompañen más a la Virgen”

Asunción Jorge Martín, dama de la Esperanza desde que tenía nueve años, es una de las tres personas que concurre a las elecciones de la Cofradía de la Virgen de la Esperanza que tiene lugar el sábado día 16 de mayo en el Seminario San Atilano a partir de las 17.00 horas.

¿Qué le hace dar el paso y concurrir a las elecciones a la presidencia de la Cofradía de la Virgen de la Esperanza de Zamora?

Es una decisión tomada desde el compromiso y desde la responsabilidad y las ganas de trabajar por la cofradía. Además, ha habido mucha gente que lleva tiempo animándome a que lo hiciera. Estoy dispuesta a sumir un compromiso y una disponibilidad con esta cofradía.

¿Qué ideas tiene usted para la Esperanza?

Quiero actuar con transparencia y detallarlo dentro de una asamblea de la cofradía. Quiero escuchar a la gente y ver las necesidades y actuar en consecuencia a ellas. Mi idea es primero escuchar, ver las necesidades e intentar mejorarlas. No vengo a revolucionar. El momento del desfile creo que sería una de las cuestiones a tener en cuenta.

¿De qué manera?

Quiero darle una vuelta para que el desfile sea más ligero, pero todavía no sé cómo hacerlo porque es un asunto muy complejo. Soy consciente de que somos muchos, por lo que quiero que la gente aporte ideas y valorarlas. Mi idea pasa por intentar hacer el desfile menos pesado para que no tengas que escuchar a la gente de la acera decir lo larga que se le está haciendo, o el que los hermanos y hermanas que van dentro tampoco tengan que ponerse a mirar el reloj. Quiero escuchar a la gente y analizar distintas propuestas antes de tomar una decisión. Me gustaría también que las damas tuvieran algo más de protagonismo en el desfile y que acompañaran más a la Virgen de la Esperanza la mañana del Jueves Santo, pues creo que ese día la Virgen es más de las damas. Además, mi intención es, sobre todo, a lo largo de todo el año hacer más actividades de índole cultural incluso pensado también en la gente más joven de la cofradía.

Dice que son muchos ¿volverá a intentar limitar el acceso?

Es un asunto que tengo que considerar.

La cofradía dispone de una sede ¿la mantendrá?

Ahora mismo no sé lo que nos cuesta esa sede. Imagino que si llego a estar ahí, miraré opciones. La sede es pequeña, pero también está en un sitio estupendo de la ciudad. Habría que valorar opciones.

Detrás de mi candidatura hay hermanos y hermanas con ganas de trabajar por la cofradía

Si saliera elegida, ¿qué personas formarían parte de su equipo?

No voy a dar nombres porque tampoco lo tengo muy claro ahora mismo, pero sí que te puedo decir que detrás de mi candidatura va a haber hermanos y hermanas con ganas de trabajar por la cofradía. Es un proyecto colectivo y abierto. No va a haber bandos y solo quiero a mi lado a gente comprometida.

¿Qué relación quiere mantener con la Cofradía de Jesús del Vía Crucis, propietaria de la imagen ?

Me gustaría tener buena relación porque creo que resulta fundamental. Mi intención es tener buena relación con ellos, escucharles y hablar lo que necesitemos hablar. No vengo a revolucionar nada ni a imponerme . También quiero tener una buena relación con el resto de cofradías y hermandades que forman parte de la Junta pro Semana Santa de Zamora.

¿Cómo ve que haya tres candidaturas a la presidencia?

Yo lo veo bien porque creo que está bien que haya distintas opiniones y que la gente pueda elegir. No voy ni en contra de nadie ni nada por el estilo. El que haya alguien de un paso adelante para trabajar por la cofradía, lo veo perfecto.

Si logra el respaldo de la mayoría de hermanos y damas ¿integrará tener en cuenta las ideas de las otras dos candidaturas para llevar a cabo un proyecto de consenso?

Me parece que todas las ideas que pueda aportar cada una de las personas de los que optan a la presidencia son valorables y las tendría en cuenta, pues cada uno de ellos quiere trabajar por mejorar la cofradía.