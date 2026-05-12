El arquitecto Francisco Somoza, nuevo representante de Zamora en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

El arquitecto Francisco Somoza Rodríguez-Escudero es el nuevo representante de la provincia en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. El zamorano accede en la modalidad de académico correspondiente por Zamora.

“Es gran honor y lo acepté cuando me lo ofreciendo porque es una institución por la que han pasado las personas más importantes de la cultura y de la historia de los últimos tres siglos” asegura este profesional que atesora diversos galardones y distinciones que premian su trayectoria profesional, como varios premios Europa Nostra, unida a la recuperación del patrimonio histórico de Zamora, constante que también está presente en su vertiente más humanista, como acuarelista y escritor.

Patrimonio histórico

Somoza tiene muy claro que intentará “contribuir a la preservación del patrimonio histórico en la medida de mis posibilidades, como la de todos los académicos, e intentaré conciliar el progreso con la preservación de la historia de las ciudades y con el patrimonio en general”. Agrega que “intentaré defender la importancia de esta ciudad y de esta provincia y del patrimonio maravilloso del que estamos rodeados e intentar promoverlo y hacerlo más influyente porque tiene un valor cultural incuestionable”.

Francisco Somoza recibe el diploma acreditativo como académico. / Cedida

Reflexión sobre la ciudad

El arquitecto precisa que Zamora “es una ciudad que tiene muchos siglos de historia, unos sobre otros, que tiene una debilidad muy grande que se deriva de su propia forma de crecimiento y que hay que compensar con decisiones acertadas. Contribuir a que este tipo de medidas estén planteadas a partir de la reflexión de cómo es la ciudad en la que estamos, resulta importante”.

Desde su punto de vista “ayudar es la manera de empujar y de proteger, de generar más progreso e intentar proteger el patrimonio que nos va a hacer más ricos en el futuro”, porque “quien no mira hacia la historia, se estrella contra el presente”.

Institución

La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, fundada en 1752, tiene como finalidad principal el fomento, estudio, protección y difusión de las artes y del patrimonio cultural siendo a día de hoy una de las referencias culturales de mayor prestigio de España, especialmente en los ámbitos de la arquitectura y la conservación patrimonial. A ella han pertenecido los arquitectos Juan de Villanueva, Antonio Palacios, Leopoldo Torres Balbás, Rafael Moneo o Fernando Chueca Goitia.

Otros zamoranos

Actualmente son académicos los zamoranos Joaquín Díaz, el etnógrafo nacido en Zamora que fue nombrado unánimemente académico de honor por la corporación a propuesta de la sección de Música por su ingente labor de preservación del patrimonio tradicional o el pintor realista José María Mezquita Gullón. En su momento también lo fueron el escultor Eduardo Barrón, que se formó inicialmente en sus aulas y posteriormente fue nombrado académico de número y la pintora vanguardista Delhy Tejero.