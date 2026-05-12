Almuerzos saludables con fines solidarios en este instituto zamorano

Una recaudación que asciende a 1.075 euros es lo que se ha conseguido en el IES María de Molina con la celebración de una segunda edición de su proyecto Almuerzos Saludables, cantidad que se entregó a la ONG zamorana Corriendo con el Corazón por Hugo.

La iniciativa se enmarca dentro de la experiencia de calidad desarrollada por el instituto durante este curso académico, que ha contado con una gran implicación de toda la comunidad educativa. Los departamentos de Educación Física e Inglés han sido los principales impulsores de esta actividad solidaria que ha aunado convivencia y compromiso social.

Desde el centro se ha querido agradecer especialmente la colaboración del alumnado y del profesorado que, de manera voluntaria, han participado en la preparación y elaboración de los almuerzos, contribuyendo al éxito de la iniciativa con su esfuerzo, dedicación y entusiasmo.

Por su parte, desde la ONG Corriendo con el Corazón por Hugo han trasladado su agradecimiento al centro educativo por su compromiso y solidaridad, destacando la importancia de estas iniciativas para dar visibilidad a la labor de la asociación y seguir apoyando a las personas, familias y cuidadores afectados por enfermedades raras.