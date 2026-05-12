60 pendones, en las calles de Zamora el 23 mes de mayo

El II Congreso “Los Pendones: historia, conservación y puesta en valor de un bien inmaterial” se celebrará en Zamora los días 21, 22 y 23 de mayo. Organizado por el Instituto de Estudios Patrimoniales Concha Casado, el encuentro reunirá a especialistas, investigadores, instituciones y asociaciones culturales en torno al estudio y difusión de los pendones como uno de los principales símbolos del patrimonio cultural inmaterial del noroeste peninsular.

Una de las actividades más llamativas será el desfile de pendones del sábado 23 en la capital zamorana, en una cita apoyada por las entidades locales, como la Diputación, el Ayuntamiento o Caja Rural de Zamora, entre otros muchos.

El Congreso se inicia el jueves, 21 de mayo de 2026, en la Ermita de Nuestra Señora del Castillo de Fariza.

Tras la inauguración y recepción de los congresistas, a las 17.00 horas tendrá lugar la conferencia inaugural, a cargo de Jorge Martínez Montero, de la Escuela de Arte y Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de León, quien disertará sobre Pendones entre Zamora y León: historia viva de nuestros pueblos.

A esta seguirán las intervenciones de María Carmen Tapia del Arco, de Pendones de Sayago con la disertación titulada "Del alma popular a la tela sagrada: pendones, devoción y cultura entre Zamora y Portugal. Romerías de identidad compartida".

Alcides Meirinhos, de la Associacon de la Lhéngua i Cultura Mirandesa dará a conocer los" Pendones de Miranda - La particularidade na ancestralidade".

La presentación del libro y proyección del audiovisual: “Nuestros Pendones” cerrará lo actos de la jornada, junto al vino español cortesía de los Ayuntamientos de Fariza y Argañín.

El viernes, 22 de mayo, en el salón de actos del Museo Etnográfico, las conferencias desde las 9.00 horas correrán a cargo de Rubén Sánchez Domínguez, de la Asociación Española de Historia Religiosa Contemporánea imparte la conferencia "De venias y rúbricas: señas, pendones y estandartes en la romería de La Hiniesta", Daniel Boyano Sotillo, de Cryosanabria expondrá la "Conservación y recuperación de los pendones de Sanabria", Carlos Javier Salgado Fuentes, de la universidad de Salamanca dará a conocer "Los pendones de la provincia de Salamanca: raíces y tradición secular conservadas", y Daniel Sanz Platero, de la Universidad de Valladolid, hablará sobre "Los pendones en Segovia: el arte del bordado en manifestaciones sacras y civiles".

Tras la pausa de mediodía las charlas previstas son las de Alejandro Valderas Alonso (Universidad de León) sobre "Pendones y folclore" y Antonio Barreñada García (Universidad de León), "Esto no es un pendón. Cierra la sesión de mañana mesa redonda: "Los pendones en el siglo XXI ¿de dónde venimos y a dónde vamos?" Modera: Jorge Martínez Montero. Participan: Alejandro Valderas Alonso, Antonio Barreñada García, Carlos Javier Salgado Fuentes, Daniel Sanz Platero, Rubén Sánchez Domínguez, Daniel Boyano Sotillo, Marco Antonio Martín Bailón y Sergio Pérez Martín.

Por la tarde, a partir de las 16.00 horas es el turno para Verónica García Blanco (Real Fábrica de Tapices), sobre "Intervenciones de conservación y restauración de textiles de gran formato: pendones, estandartes y banderas. Estudios de caso" e Iván Mateo Viciosa (Escuela de Arte y Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales “Mariano Timón” de Palencia), "Los pendones y su materialidad: evaluación y metodologías para su conservación".

Este mismo autor dirigirá, tras la presentación de las comunicaciones, un taller práctico acerca de Cómo cuidar nuestros pendones: pautas y propuestas para su conservación.

El sábado 23 arranca con una exhibición y desfile de pendones por las calles de Zamora, a partir de las 10.00 horas, con la presencia de pendoneros zamoranos (Pendones de Sayago, Carballeda, Sanabria, Tierra del Pan y Campos), mirandeses (Pendones de Miranda do Douro) y leoneses (Asociación Cultural Pendones del Reino de León).

El recorrido propuesto: es por la calle Entrepuentes, Cabañales, Puente de Piedra, avenida del Mengue, plaza de san Julián del Mercado, calle la Plata, calle Balborraz, Plaza Mayor, calle de Ramos Carrión, Rúa de los Francos, Rúa de los Notarios y plaza de la Catedral.