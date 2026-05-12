Más de 300 niños ingresados fueron atendidos por Cruz Roja Zamora en 2025

Trabajadores y voluntarios de Cruz Roja Zamora atendieron el pasado año a un total de 335 niños hospitalizados a través de un proyecto que refuerza el acompañamiento, el apoyo educativo y las actividades lúdicas para estos pacientes. Esta intervención se ha llevado a cabo en colaboración con el Hospital Virgen de la Concha, gracias a la implicación de 25 personas voluntarias.

Con motivo del Día de la Infancia Hospitalizada, que se celebra cada 13 de mayo, Cruz Roja Juventud pone en valor su compromiso con los niños, niñas y adolescentes que atraviesan procesos de enfermedad y hospitalización, así como con sus familias. A través de su proyecto, la organización desarrolla “una intervención integral orientada a mejorar su bienestar emocional, social y educativo en un contexto especialmente vulnerable”, describen.

Un trabajo de más de tres décadas

“La hospitalización supone para la infancia una ruptura con su entorno cotidiano, obligando a adaptarse a un espacio desconocido, con nuevas rutinas, normas y personas. Esta situación puede tener un impacto significativo no solo en su salud física, sino también en su desarrollo emocional, social y educativo”, se explica desde la ONG.

En este contexto, Cruz Roja Juventud trabaja desde hace más de treinta años para humanizar estos espacios, favoreciendo que los niños, niñas y adolescentes puedan seguir desarrollándose de forma integral.

Sobre tres ejes

La acción de Cruz Roja Juventud se articula en torno a tres áreas clave. En primer lugar, las actividades lúdico-educativas, que incluyen juegos, manualidades, animación a la lectura o propuestas musicales, permiten generar espacios de ocio y creatividad dentro del hospital, favoreciendo la socialización y reduciendo el impacto emocional de la enfermedad. Estas actividades se adaptan a las necesidades y circunstancias de cada niño, niña o adolescente, contribuyendo a su desarrollo integral.

Voluntaria de Cruz Roja en el programa de atención a la infancia hospitalizada. / Cedida

En segundo lugar, el apoyo escolar garantiza la continuidad del proceso educativo durante la hospitalización. A través de refuerzo en distintas materias, uso de nuevas tecnologías y dinamización de la lectura, se evita que los menores de edad vean interrumpida su formación académica, favoreciendo su posterior reincorporación al entorno escolar.

El tercer eje fundamental es el acompañamiento. El voluntariado ofrece apoyo emocional y compañía a los niños, niñas y adolescentes. Además, también tiene en cuenta a las familias, que encuentran en el voluntariado un espacio de respiro y apoyo.

Un papel fundamental

“El papel del voluntariado es fundamental en este proceso”, se subraya desde Cruz Roja. “Su implicación contribuye a mejorar el estado anímico de los niños, niñas y adolescentes, favoreciendo actitudes más positivas ante los desafíos derivados de la enfermedad. La existencia de una red de apoyo sólida se traduce en un mayor bienestar emocional y en una mejor predisposición hacia la recuperación”, aseguran.

Jornada de otra edicación del Día de la Infancia Hospitalizada / M.A.L. (Archivo)

En este sentido, la organización hace un llamamiento a la colaboración de empresas, así como a la ciudadanía, para seguir ampliando su alcance. “La participación como voluntario o voluntaria representa una oportunidad para contribuir directamente al bienestar de miles de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad”, animan.

Celebración del Día de la Infancia Hospitalizada

Los actos en Zamora para celebrar el Día de la Infancia Hospitalizada tendrán lugar en el Hospital Virgen de la Concha, con una bienvenida a los asistentes y la lectura del manifiesto por este día, para continuar con el taller (11.30 horas) titulado “Diverciencia: investigadores por un día”, de la Asociación Española Contra el Cáncer.

Las actividades pensadas por los niños ingresados continuarán con el espectáculo de títeres “Las aventuras de Awa”, a cargo de Cruz Roja Castilla y León, a las 12.00 horas, para finalizar con una coreografía grupal al ritmo de la canción “Un beso redondo”, de Conchita.