¿Qué zamoranos se merecen un mural?: esto han respondido los usuarios de redes sociales

Los murales han sido una de las grandes apuestas de los últimos gobiernos del Ayuntamiento de Zamora para embellecer la ciudad. Grandes pinturas de temáticas de lo más variadas que decoran rincones de la capital que, de otra forma, quizá no tendrían tanto atractivo.

Entre los más destacados están el de las Mascaradas en Invierno en Cristo Rey, el dedicado a Don Juan Tenorio en la costanilla de San Antolín, el homenaje a Ramón Abrantes en la plaza de Ángel Bariego, o Alegoría de la Educación, en la calle Río Conejos, por mencionar algunos.

Pero todavía son muchas las personalidades zamoranas que no tienen mural dedicado en Zamora. Por eso, en LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA hemos preguntado a nuestros seguidores en Facebook por sus sugerencias para futuras intervenciones artísticas en la ciudad.

Algunos de los zamoranos más ilustres que han sido mencionados en la publicación han sido:

León Felipe

Bellido Dolfos

Herminio Ramos

Ángel Nieto

Viriato

Emilio Merchán

Ricardo Flecha

David Rivas

Eduardo Barrón

Hipólito Pérez Calvo

Dehly Tejero

Pero también ha habido otras propuestas muy originales, como esta dedicada a actores de doblaje: "Claudio Rodríguez (la voz de Dumbledore en las películas de Harry Potter), Francisco Hernández (también hizo cine y TV, fue el maestro de "Amanece que no es poco") y Fernando Hernández (voz de Robert Baratheon en Juego de Tronos).

También se ha mencionado a Francisco Cacho, meteorólogo que trabaja en La Sexta, "que está muy orgulloso de ser zamorano y siempre dice algo de Zamora", destaca una usuaria de esta red social.

Pero un zamorano apunta que "no se puede reducir a un solo rostro en una pared. Un mural justo no debería ser una cara aislada, sino una memoria completa: siglo a siglo, comarca a comarca, desde Sanabria a Toro, desde Benavente a Fermoselle, desde Tábara a Fuentesaúco, desde la capital hasta los pueblos que casi nunca salen".