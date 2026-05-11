Zamora, punto de reflexión sobre los servicios sociales

Zamora será la próxima sede del I Congreso multisede sobre Servicios Sociales, Cuidados y Comunidad. “Los cuidados que queremos” es una iniciativa impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que recorre distintas ciudades españolas para abordar los grandes retos del sistema de cuidados y los servicios sociales en las próximas décadas, que se desarrollará este miércoles en el Teatro Ramos Carrión.

En esta ocasión, el encuentro pondrá el foco en un aspecto clave para el futuro del sistema, como es el papel de las profesionales de los servicios sociales y los cuidados de larga duración, “en un contexto marcado por el envejecimiento de la población, el aumento de la complejidad de las necesidades de apoyo y la demanda creciente de modelos de atención más personalizados y comunitarios”, se especifica.

La jornada abordará los principales retos que supone un modelo de cuidados y servicios sociales centrado en la persona y la comunidad, como la adaptación de la práctica y los roles profesionales vinculados al acompañamiento, la dinamización comunitaria o la coordinación de apoyos, así como la necesidad de incorporar nuevas competencias digitales, trabajo intersectorial, herramientas y metodologías basadas en derechos.

Situación de los profesionales del sector

El encuentro también abordará la situación actual de las profesionales del sector, así como dificultad para atraer y retener profesionales en un contexto caracterizado por la escasez de personal, el envejecimiento de la fuerza laboral y unas condiciones laborales exigentes.

La cita también servirá para poner sobre la mesa los hallazgos del estudio sobre la “Situación laboral y déficit de trabajadoras del SAAD”, financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, en el que se analiza la situación y se identifican prácticas exitosas para avanzar en los retos del sector.

También se pondrán en valor los avances ya en marcha, como el proyecto de actualización de los certificados de profesionalidad de las profesionales del SAAD, adaptándolos a la reforma de la Formación Profesional y al enfoque de Atención Centrada en la Persona (ACP), promoviendo la formación continua y facilitando la entrada al mercado laboral. Se presentarán, además, experiencias exitosas y prácticas orientadas a mejorar las condiciones laborales de las profesionales del sector y a acompañar la transformación de su práctica profesional hacia el nuevo modelo.

Por diferentes ciudades

Este congreso forma parte de un proceso de reflexión colectiva que se desarrolla en cinco ciudades españolas. Tras su paso por Barcelona, Sevilla, Pamplona y Zamora, continuará su recorrido en Valencia.