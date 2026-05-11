Zamora acoge un ciclo de conferencias para dar a conocer la historia y cultura gitana

"Me resulta curioso decir “pueblo gitano” como si fuera un ente separado del resto de los ciudadanos de este país, porque vamos a hablar de la historia del pueblo gitano y de la cultura en España. Para mí no es un ente aparte. Pero ciertamente no se puede olvidar que han sufrido discriminación, han sufrido apartheid en muchos momentos, y creo que en este momento estamos dando pasos. Hace muchos años que se han dado pasos para una integración total, para que efectivamente no exista esa distinción", relata María Eugenia Cabezas, concejala de Cultura durante la presentación del II ciclo de conferencias: Historia y cultura del Pueblo Gitano. "Desde el Ayuntamiento de Zamora intentamos, desde hace ya tiempo, divulgar. Es un poco nuestra obsesión: la divulgación de la historia, la divulgación científica, la divulgación a todos los niveles. Y dentro de ese afán por divulgar la historia, la historia de la humanidad y la historia también de nuestro país, yo creo que un gran olvidado ha sido siempre el pueblo gitano", añade. "Por eso estamos aquí con este segundo ciclo de conferencias de Historia y Cultura del Pueblo Gitano, que viene de la mano del Secretariado Gitano y, más particularmente, de Carlos Fernández, que es su coordinador.

"Las efemérides de los 600 años nos permite celebrar de una manera un poco más mediática, en este caso, la llegada del pueblo gitano a España. Por un lado, para dar a conocer la parte de la historia y cultura del pueblo gitano, que es la gran desconocida de la historia de España. Porque, al final, 600 años de convivencia, a veces más compleja, a veces más sencilla, no dejan de ser parte idiosincrática de lo que es la identidad española a día de hoy", añade Carlos Fernández, coordinador de la Fundación Secretariado Gitano. "En este sentido, ya el año pasado era la voluntad de estas conferencias, y este año se reitera, traer conferencias entre gitanos y gitanas que forman parte del mundo de la academia. Creo que es muy importante, porque sí que es cierto que se ha escrito sobre la historia del pueblo gitano por personas no gitanas, muchas personas aliadas, que no son del pueblo gitano y que han escrito sobre nuestra historia. Pero creo que, dado que hay personas gitanas que estamos escribiendo la propia historia del pueblo gitano, es importante poner de manifiesto tanto que existe esta realidad en todo el mundo académico como las aportaciones científicas que estas personas hacen o están haciendo", concluye.

¿Cuándo y dónde?

Viernes 15 de mayo en el Museo Etnográfico de Castilla y León

Este viernes, el Museo Etnográfico acogerá la primera de las conferencias del ciclo, con la participación de Miguel Ángel Vargas, investigador doctoral en la Universidad Pablo de Olavide.

Vargas es miembro del ERIAC, el Instituto Europeo de Arte y Cultura Gitana, además de flamencólogo, historiador del arte, escenógrafo y activista gitano. En su intervención abordará las conexiones entre el flamenco y el jazz, dos expresiones culturales marcadas por la experiencia de comunidades minoritarias.

La conferencia propondrá un recorrido desde Nueva Orleans hasta Triana para explorar las confluencias entre ambos géneros, separadas por el espacio y el tiempo, pero unidas por elementos históricos, sociales y culturales compartidos.

Viernes 22 de mayo en el salón de actos de la Alhóndiga

El próximo viernes, el Palacio de la Alhóndiga acogerá la segunda conferencia del ciclo, protagonizada por Sarah Carmona, doctora en Historia, gitana hispano-francesa y docente en la Universidad de Córcega.

Carmona centrará su intervención en las iconografías religiosas con presencia gitana, un ámbito en el que ha desarrollado investigaciones de referencia. Bajo el título “Imágenes y márgenes, a contrapelo del paradigma gitano”, la ponencia abordará la representación del pueblo gitano desde una perspectiva histórica, artística y cultural. Su presencia en Zamora supone una oportunidad para acercarse al trabajo de una investigadora cuya obra ha sido clave para abrir nuevas líneas de estudio en torno a la historia, la imagen y la identidad gitana.

Viernes 29 de mayo en el salón de actos de la Alhóndiga

El ciclo concluirá el día 29 con la participación de José Santos, periodista, comunicador audiovisual y miembro del equipo de comunicación de la Fundación Secretariado Gitano.

Santos ofrecerá una ponencia centrada en la evolución de los estereotipos sobre el pueblo gitano en los medios de comunicación, desde las representaciones tradicionales hasta los nuevos sesgos presentes en los algoritmos y en la era de la inteligencia artificial. Su intervención servirá para reflexionar sobre cómo se construye la imagen pública de la comunidad gitana, qué papel han desempeñado los medios en esa construcción y qué nuevos retos plantea el entorno digital actual.