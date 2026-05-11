Universidad
La Universidad de la Experiencia abre esta semana su periodo para la nueva matrícula en Zamora
Las clases para el curso 2026-2027 comenzarán el próximo 5 de octubre
Los interesados en matricularse en la Universidad de la Experiencia (Unex) para el nuevo curso 2026-2027 pueden formalizar su inscripción desde hoy mismo y hasta el próximo 27 de mayo.
Para ello, primero que deben hacer es retirar el impreso de matrícula en el despacho 202 de la Facultad de Ciencias de la Educación del campus zamorano.
Los estudiantes de primer curso deberán abonar un pago por matrícula de 80,10 euros en el Banco Santander y entregar en el mismo despacho, con sobre cerrado que ponga nombre, apellidos y curso, el impreso de matrícula, el resguardo del banco, una fotografía tamaño carnet y fotocopia del DNI, sin olvidar hacer fotocopia del recibo bancario para custodiarla hasta que comience el curso. Para los estudiantes de cursos posteriores, el precio de la matrícula es de 55,10 euros.
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