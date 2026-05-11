La Semana Santa impulsa el repunte de autónomos de Zamora

La Semana Santa ha dejado este año algo más que calles llenas, hoteles completos y bares abarrotados en Zamora. Las celebraciones religiosas y el movimiento económico asociado a una de las citas más importantes del calendario turístico provincial parecen haber tenido también un reflejo directo en el empleo autónomo. La provincia ganó 42 trabajadores por cuenta propia durante el mes de abril, un crecimiento del 0,3% motivado también por la intensa actividad económica que genera la primavera.

La provincia alcanzó en el mes de abril los 15.581 afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), frente a los 15.540 registrados en marzo. Detrás de ese incremento, se encuentran sectores estrechamente vinculados a la campaña turística y al consumo asociado a la Semana Santa zamorana, declarada de Interés Turístico Internacional. En concreto, la hostelería ganó doce autónomos en solo un mes; la construcción sumó quince; las actividades artísticas y de entretenimiento crecieron en ocho afiliados; mientras que las actividades inmobiliarias aumentaron en once trabajadores por cuenta propia. También crecieron otros sectores ligados a la distribución de contenidos, la comunicación o los servicios tecnológicos.

De este modo, la Semana Santa y el inicio del buen tiempo parecen haber actuado como acelerador económico para numerosos pequeños negocios y actividades temporales. Primeras semanas de la primavera en las que es notable el incremento en Zamora de la actividad en restauración, alojamiento, comercio, organización de eventos, fotografía, floristería, artesanía o servicios turísticos, por ejemplo, generando un contexto favorable para nuevas altas o reactivaciones de actividad.

Más mujeres autónomas

Uno de los aspectos más destacados del mes de abril en Zamora es el auge del empleo autónomo femenino. Mientras el número de hombres autónomos cayó en la comparativa anual, el colectivo femenino logró mantenerse e incluso crecer. Actualmente, la provincia cuenta con 5.039 mujeres autónomas, seis más que hace un año y 34 más que en marzo. En contraste, el número de hombres autónomos descendió en 94 afiliados respecto a abril de 2025..

La evolución coincide con la tendencia regional, donde las mujeres sostienen el crecimiento del empleo autónomo frente al retroceso masculino. En Castilla y León, las autónomas aumentaron en 69 afiliadas en el último año, mientras que los hombres descendieron en más de 1.100 trabajadores por cuenta propia.

Medidas para favorecer el relevo generacional

La presidenta de ATA Castilla y León, Leticia Mingueza, valora positivamente el incremento de autónomos registrado en abril, aunque pide prudencia al analizar las cifras, puesto que el balance anual en la provincia sigue siendo negativo, con 88 autónomos menos que hace un año. "Es importante, y lo repetimos mes a mes, que se sigan fortaleciendo las políticas relativas al trabajo por cuenta propia y al emprendimiento en Castilla y León. Tenemos un problema grave de relevo generacional que debemos de abordar estableciendo políticas que lo faciliten", afirma Leticia Mingueza, presidenta de la Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) de Castilla y León.

Por ello, además de prudencia en el análisis de los datos, Mingueza reivindica que se siga "allanando el camino a aquellas personas que ya están con actividad, pero también a aquellas personas que están planteándose o que acaban de iniciar un trabajo por cuenta propia para favorecer el incremento de autónomos".