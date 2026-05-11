Ocho nuevos puntos de carga para vehículos eléctricos inician la movilidad sostenible en el Campus Viriato de Zamora

El Campus Viriato de Zamora se pone a la vanguardia de la movilidad sostenible con la instalación de ocho puntos de carga para vehículos eléctricos en su aparcamiento. Esta infraestructura se enmarca en la iniciativa impulsada por la Oficina Verde de la Universidad de Salamanca, en colaboración con la empresa Qwello.

Juan Manuel Corchado, rector de la USAL, aseguró que, con esta iniciativa, "la universidad inicia una nueva etapa, instalando este tipo de estructuras que facilitan a los miembros de la comunidad universitaria realizar sus desplazamientos de una manera más ecológica y menos costosa, ahora que los precios de los combustibles están por las nubes", recordó.

El rector de la USAL inauguró esta semana catorce de los 34 nuevos puntos de carga de vehículos eléctricos que se han instalado en varias ubicaciones del distrito universitario, en un acto en el que estuvo acompañado por la vicerrectora de Cultura, Matilde Olarte; el director de la Oficina Verde, Pedro Calero; el director general de Qwello, Carlos Vázquez, y el representante de la empresa Carlos Carmona.

Se trata de una nueva ventaja tanto para los alumnos como para los profesores de la USAL. "Es un paso más en el cuidado del medioambiente que sitúa a la Universidad de Salamanca en una posición de liderazgo en el ámbito de la movilidad sostenible", consideró el director de la Oficina Verde.

Por su parte, Carlos Vázquez, desde Qwello, subrayó que la misión de su empresa "es hacer que la recarga de vehículos eléctricos sea simple, accesible y conveniente para todos", describió. "Con la Universidad de Salamanca, compartimos la visión de una infraestructura de carga abierta a toda la comunidad, no solo a quienes cuenta con recarga privada en casa. Este proyecto representa un paso importante en el camino que esperamos recorrer junto a más universidades españolas", adelantó.

Junto a los puntos instalados en el campus zamorano, el resto de los catorce puntos se pueden utilizar en el Campus Unamuno y otros dos en el de Ciudad Jardín, ambos en Salamanca.

En las próximas semanas entrarán en funcionamiento los veinte restantes, "acercando así la movilidad sostenible a alumnos, profesores y empleados", remarcan desde la USAL, que, con iniciativas como esta, sigue apostando por avanzar en el liderazgo universitario en las políticas de sostenibilidad, facilitando la implantación del vehículo eléctrico como instrumento para la mejora de la calidad ambiental.