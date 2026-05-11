Música
OBK celebra en Zamora sus 35 años de trayectoria
El grupo, leyenda de la música electrónica, repasa sus grandes éxitos y presenta su último disco el sábado en el Teatro Ramos Carrión
Tres décadas y media de recuerdos son la esencia de Vértigo Tour, la gira-aniversario con la que OBK está recorriendo España y que este sábado hace parada en el Teatro Ramos Carrión de Zamora.
En sus 35 años de trayectoria, OBK ha dado a la música electrónica himnos como “El cielo no entiende”, “Historias de amor” o “La princesa de mis sueños”, temas que harán las delicias de quienes acudan este sábado al liceo vinculada a la Diputación de Zamora y que acompañarán a las nuevas canciones de su último trabajo, “Maldita mujer”.
Trayectoria
OBK es un icónico grupo español de música techno-pop y electropop fundado en 1991 por Jordi Sánchez y Miguel Arjona. Sus siglas provienen de la canción instrumental "Oberkorn (It's a small town)" de Depeche Mode. Actualmente, el proyecto continúa liderado únicamente por Jordi Sánchez tras la marcha de Miguel en 2012.
Entradas
El concierto el sábado día 16 de mayo a las 20.00 horas y aún quedan entradas disponibles a un precio de 39 euros.
Las localidades para este y otros espectáculos están a la venta en la taquilla del teatro, de martes a domingo, de 11.00 a 13.00 y de 17.30 a 20.00 horas y en www.teatroramoscarrionzamora.com.
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