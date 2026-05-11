Dos nuevos MIR eligen Zamora: un ginecólogo y un anestesista

Dos nuevos licenciados en Medicina han elegido Zamora para hacer la especialidad. La segunda semana del proceso de asignación de plazas de formación sanitaria especializada se salda en Zamora con dos nuevas plazas adjudicadas, una de Anestesiología y Reanimación, elegida por el aspirante número 3.790 y otra de Obstetricia y Ginecología, que ha sido para el número 3.807.

Se suman a los que ya eligieron plaza en la primera semana, la de Otorrinolaringología, la primera, que fue para el número 2.225 y Traumatología, la segunda, para el 3.494.

Todavía quedan muchas plazas por adjudicar en Zamora y restan aún muchas semanas, prácticamente todo el mes de mayo, para que alguien opte por ellas. Las menores limitaciones existentes hacen que en los últimos años se hayan adjudicado todas las plazas, aunque hay que esperar a la toma de posesión, ya que algún año hay candidatos que luego se arrepienten y no acuden.

Hay una plaza para la especialización de médico de Digestivo, Medicina Intensiva, Radiodiagnóstico y Medicina Preventiva y Salud Pública, dos plazas para Medicina Interna y Psiquiatría y 14 para Medicina Familiar y Comunitaria.

Psicólogos y Enfermeras

La formación sanitaria especializada no solo incluye a los médicos, sino que también hay oferta de plazas en el Complejo Asistencial de Zamora para Enfermería y Psicología Clínica.

La Unidad docente de Salud Mental, de hecho, ha cubierto tres plazas de Psicología Clínica, que han ido para los aspirantes con número 213, 215 y 224.

En cuanto la Enfermería, la primera plaza adjudicada fue una de esta misma unidad de Salud Mental, para el número 694. A continuación se adjudicaron las dos plazas de la unidad docente de Familia y Comunitaria, elegidas por los aspirantes 829 y 1.401. Y tras ellas se adjudicaron las tres plazas restantes del EIR especialista en Salud Mental para los números 2.572, 7.338 y 8.088.

Resultados nacionales

El informe realizado por la Fundación Centro de Estudios SIMEG "Vicente Matas" indica que se han agotado las plazas en siete especialidades: Dermatología, Cirugía Plástica, Oftalmología, Cirugía Oral y Maxilofacial, Cardiología, Endocrinología y Nutrición y Otorrinolaringología.

Sin embargo, no han adjudicado ninguna plaza las siguientes especialidades: Bioquímica Clínica y Farmacología Clínica.

El mayor número de plazas adjudicadas corresponden a: Anestesiología y Reanimación (387), Cirugía Ortopédica y Traumatología (292), Pediatría (286), Oftalmología (que agoto sus 229 plazas) y Obstetricia y Ginecología (219). Estas cinco especialidades han adjudicado 1.413 plazas el 40,73% de las 3.469 plazas adjudicadas.

Madrid es la Comunidad con el mayor número de plazas elegidas (772), seguida a gran distancia de Andalucía (580), Cataluña (508), Comunidad Valenciana (369) y País Vasco (187). Estas cinco Comunidades Autónomas han adjudicado 2.416 plazas el 69,65% de las 3.469 plazas adjudicadas, los cinco primeros días.

En la distribución por provincias, ocupa el primer lugar Madrid (772) que se ha adjudicado el mayor número de plazas elegidas, seguida a gran distancia de Barcelona (451), Valencia (251), Sevilla (175), Murcia (131), Vizcaya (125), Málaga (116), Granada (109), Alicante (91) y Zaragoza (89). Estas diez provincias han adjudicado 2.310 plazas el 66,59% de las 3.469 plazas adjudicadas.

Los Hospitales La Paz (99), Valle Hebrón (97), 12 de octubre (96), Gregorio Marañón (94), La Fe de Valencia (83), Virgen del Rocío (83), Ramón y Cajal (74), Clínico de Barcelona (73), Virgen de la Arrixaca-Murcia (66) y Carlos Haya (65) destacan en el número de plazas elegidas.