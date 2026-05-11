La Mesa del Tren se reúne en Zamora para reclamar el madrugador

Este martes a las 19.00 horas se reúne en el Ayuntamiento la Mesa Sectorial de Trabajo sobre Servicios Ferroviarios en la provincia de Zamora haciéndose eco del llamamiento de la Asociación de Usuarios del AVE y su reclamación de unidad institucional para pedir el tren madrugador, tras constatar la evidencia de que los cambios de horarios de Renfe lejos de ir en la buena dirección empeoran cada vez más el servicio.

Pablo Novo, concejal de Obras, Infraestructuras Urbanas y Participación Ciudadana del Ayuntamiento ha formalizado la convocatoria de reunión de una Mesa que tiene como objetivo redoblar esfuerzos para conseguir "un tren madrugador útil", como reclaman los usuarios.

"Resulta imprescindible la implantación de un servicio ferroviario de alta velocidad que permita la llegada a Madrid antes de las 8.30 horas, siendo el rango óptimo entre las 7.30 y las 8.30. Este horario no responde a una petición anecdótica, sino a una necesidad real: permitir que los zamoranos puedan desarrollar su actividad laboral en Madrid sin renunciar a residir en Zamora", explican los usuarios.

"Resulta especialmente contradictorio que, existiendo un Ministerio específico para abordar el reto demográfico, se mantengan carencias en servicios públicos esenciales como el transporte ferroviario, que son precisamente herramientas clave para fijar población. No se puede hablar de lucha contra la despoblación mientras se dificultan las condiciones para vivir en el territorio", indica el manifiesto de los viajeros habituales.

De hecho, explican, Zamora es la única capital de provincia "con conexión de alta velocidad inferior a 1 hora y 30 minutos con Madrid que no dispone de un tren madrugador que permita la movilidad laboral. Esto nos sitúa en una clara situación de desventaja respecto a otros territorios".

Una reorganización que empeora el servicio

Lejos de corregir estas carencias, la última reorganización de servicios ha supuesto un claro retroceso, a juicio de los usuarios, ya que el primer tren del día no solo no permite llegar a una hora razonable para trabajar, sino que además llega más tarde que anteriormente, agravando el problema en lugar de solucionarlo.

El tren de regreso que salía en torno a las 16.00 horas, uno de los más utilizados por quienes trabajan habitualmente en Madrid, ha sido adelantado a las 15.30, obligando a los usuarios a llegar más tarde a sus puestos de trabajo y marcharse antes, en un contrasentido absoluto.

Se ha intentado justificar la reorganización con la creación de un servicio que permite viajar a primera hora desde Zamora a Puebla de Sanabria, pero se ha eliminado el horario de regreso, dejando el servicio incompleto y poco funcional.

Además, la situación de continuos cambios no permite planificar la vida en Zamora a los usuarios laborales del tren.

Una solución que proponen los usuarios es que "el tren que actualmente inicia su recorrido en Segovia tenga su origen en Zamora, manteniendo su horario de paso por Segovia y su llegada a Madrid".

Esta alternativa no perjudica a ningún usuario actual, "es técnicamente viable, al poder utilizar la franja ya existente para el acceso a Madrid, especialmente en el tramo del túnel, conocido cuello de botella y permite optimizar recursos, aumentando la ocupación del tren y mejorando la eficiencia del servicio".

Infraestructuras pendientes: la doble vía Zamora–Medina

A esta reivindicación se suma otra igualmente importante: la necesidad de implantar la doble vía entre Zamora y Medina del Campo. "La situación actual provoca paradas innecesarias y retrasos cuando los trenes deben cruzarse, afectando a la fiabilidad del servicio y a la calidad percibida por los usuarios. Esta mejora permitiría aumentar la eficiencia, reducir incidencias y consolidar un servicio competitivo".

Los usuarios hacen una "llamada a la unidad. Solicitamos el apoyo firme y decidido de todas las administraciones, organismos y partidos políticos", ya que "esta no es una reivindicación de parte. Es una cuestión estratégica para Zamora. El desarrollo de un servicio ferroviario adecuado puede suponer un cambio real en la dinámica demográfica de la provincia, tal y como ya está ocurriendo en otras ciudades conectadas eficazmente con Madrid mediante alta velocidad".

Miembros de la Asociación Ferroviaria Zamorana, en la concentración de Salamanca, este domingo. / Cedida

La Ruta de la Plata, en Salamanca

Por otra parte, la Asociación Ferroviaria Zamorana apoyó este domingo la concentración celebrada en Salamanca en defensa de un servicio ferroviario adecuado para la ciudad y su provincia.

Aunque la movilización estaba motivada por las relaciones ferroviarias con Barcelona, Madrid, Valladolid o Portugal, "el manifiesto también reivindicó la recuperación del eje norte-sur de la Ruta de la Plata, una infraestructura histórica considerada clave para la vertebración territorial del oeste peninsular".

La concentración "volvió a evidenciar el malestar ciudadano ante la pérdida de servicios y la falta de inversiones ferroviarias en el oeste de Castilla y León. Desde la Asociación Ferroviaria Zamorana consideramos que el ferrocarril no debe limitarse a un modelo exclusivamente radial. Las líneas transversales, aptas tanto para viajeros como para mercancías, son fundamentales para el desarrollo económico, la cohesión territorial y la igualdad de oportunidades entre provincias y comunidades autónomas".