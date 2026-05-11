Esto es lo mejor de vivir en Zamora: los zamoranos en redes sociales lo tienen claro

Las preguntas que se publican con frecuencia en la página de Facebook de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA tienen como propósito mantener el contacto con los lectores y tomar el pulso a la sociedad zamorana sobre los temas más candentes de la actualidad, ya sea de ámbito local o nacional.

En los últimos días se han publicado preguntas sobre cuánto dinero dar en las bodas, si debería haber más espacios para perros en la ciudad, la opinión de los zamoranos sobre la crisis del hantavirus y hasta qué resultado creen que habrá en las próximas elecciones andaluzas. Temas muy variados para los que los seguidores de la página de Facebook siempre tienen respuesta.

Pero la última pregunta lanzada a la audiencia tocaba un tema más personal: ¿qué es para ti lo mejor de vivir en Zamora? Buena parte de la audiencia vive fuera de la ciudad y la provincia, e incluso algunos participan desde el extranjero, pero un buen puñado de personas han dedicado un momento de reflexión antes de escribir su respuesta.

A Azucena le gusta "todo por los cuatro costados, con sus pueblos y sus gentes. Amo a Zamora". "Zamora es maravillosa en todos sus aspectos. Mis mejores años los viví en ella", recuerda con nostalgia Maripepa. Por su parte, Fernando destaca "su encanto y su gente".

Ser una ciudad pequeña también tiene su aquel, como ha escrito Monse: "La tranquilidad, el románico, sus tiendas, sus bares de tapas, el Puente de Piedra, el Puente de Hierro, las romerías...". A Cristina le gusta "pasear por la noche hasta la Catedral disfrutando de cada rincón. Sus casas modernistas me encantan, la iluminación de sus iglesias, su gastronomía, la vista desde el mirador del Troncoso... Me gusta Zamora y ya", ha comentado.

Otros usuarios se han volcado más por la vertiente gastronómica: "Los tiberios, los pinchos morunos, las patatas bravas...", ha comentado Rocío. "Y los helados de La Valenciana, no se te olvide", matiza Tere.

Pero muchos usuarios también tienen ojos para otros puntos de la provincia, como apunta Beni: "Puebla de Sanabria, el mejor pueblo medieval conservado en España. La materia prima de Sayago y Aliste. La Sierra de la Culebra, a pesar del fuego ha vuelto la fauna a ella y se ven los ciervos y los lobos otra vez".

Estos son algunos de los comentarios más destacados. ¿Qué opinas tú?