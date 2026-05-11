Lo mejor de la tierra, este fin de semana en la plaza de Viriato

Desde mieles hasta vermuts, pasando por embutidos, setas, café, frutos secos, chocolates o incluso zumos naturales. Esa gran variedad de productos se podrá adquirir en la tercera edición de la Feria Exquisiteza, que tendrá lugar este fin de semana en la plaza Viriato.

Bajo el lema “Zamora es calidad en todos los sentidos”, el evento contará con “showcooking” en directo de la mano de cocineros zamoranos como Samuel Pedrosa (Club de Jubilados de Villaralbo), Mar Marcos (Restaurante España, de Fermoselle), Carlos Alonso (Restaurante El Portillo) y Rafa Alonso (Taberna La Flaca), además de actuaciones musicales de artistas zamoranos como Voces de Bolero, Cacia y Rumba Ibérica, durante los dos días en los que transcurre esta feria de alimentación.

Para poder degustar alguno de los platos de los chefs zamoranos, los visitantes podrán adquirir los tickets en la web de Exquisiteza previamente, antes del inicio de las jornadas. Allí también se podrán enterar de todas las actividades programadas para este fin de semana.

Más de una veintena de productores

Serán un total de quince casetas en la plaza, con la presencia de 23 productores de la Asociación Independiente de Pequeños Productores de Zamora (Pinza), una buena representación de lo que se ha puesto en marcha en la provincia “y que ayudan a crear empleo y oportunidades de negocio”, según destacó el vicepresidente primero de la Diputación, Víctor López de la Parte, quien subrayó que la institución provincial seguirá apostando por estos productores “que desarrollan productos de calidad, de cercanía y de kilómetro cero”.

Cartel de Exquisiteza / Cedida

En representación de Pinza, que aglutina ya a 36 pequeños productores de la provincia de Zamora, Pablo Pérez anunció la incorporación a esta feria de dos nuevos miembros. Es el caso de Tera Viva, una empresa de Quiruelas de Vidriales dedicadas a la elaboración de infusiones y condimentos artesanales, y Pago Los Bichos, especializados en aceites desde Fermoselle.

Los productos de ambos también se podrán degustar y adquirir en esta tercera edición.

Apoyo institucional

Tanto Pérez como su compañera Lorena Alonso agradecieron la implicación de la Diputación Provincial de Zamora en esta feria y aseguraron que el estar integrados en una asociación como Pinza se convierte “en un trampolín para poder enseñar nuestros productos de forma conjunta de una manera en la que llegamos más lejos que haciéndolo por separado. Nos está abriendo muchas puertas”.

Exquisiteza se convierte en una nueva oportunidad de promocionar sus alimentos, vinos, dulces y condimentos entre los zamoranos, que tendrán en la plaza de Viriato una ventana directa a lo que se produce, con la mayor calidad, por toda la provincia.