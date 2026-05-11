Marcelo Criminal y Pau Vegas recalan por primera vez en Zamora

Marcelo Criminal junto a Pau Vegas, Folkabillies y Leviatán pasarán esta semana por el escenario La Cueva del Jazz en Vivo.

Marcelo Criminal es el nombre artístico que lleva usando años Marcelo García tocará con Pau Vegas por primera vez en la ciudad el jueves día 15 de mayo. Este concierto pertenece a los recitales del circuito Red de Salas con la colaboración con la Dirección General de Artes Escénicas y Música del Ministerio de Cultura.

Marcelo Criminal es el nombre artístico que lleva usando años Marcelo García para hacer canciones pop en su cuarto. En 2016 empezó a publicarlas de forma auto editada, hasta que a finales del año 2018 Carolina Durante y Amaia versionaron una de ellas “Perdona (Ahora Sí que Sí)" y el éxito fue inmediato. Ahora el músico presenta su último trabajo “Momento de auténtica realidad”.

Pau Vegas habitual teclista de artistas como Amaia, Yoly Saa, Dora o Sofía Comas, además de componente de la banda Cuarto Burlé, lleva más de 10 años siendo integrante y poniendo su talento al servicio de canciones de otros. Ahora Pau ha decidido poner voz a esas melodías que llevan años en su cabeza y mostrar sus canciones en solitario.

El concierto tendrá lugar el día 14 a las 21.00 horas con entrada física de 10 euros y online de 10,20 euros, mientras que en taquilla de 13 euros a la venta en La Cueva del Jazz en Vivo y en Entradium.

XXIII Ciclo de Grupos Zamoranos

Además la Cueva del Jazz en vivo prosigue con dos nuevos conciertos enmarcados en el XXIII Ciclo de Grupos Zamoranos. Así esta semana tocarán en la sala Folkabillies, un grupo formado a principios de 2025 en la Escuela Oficial de Idiomas para disfrutar tocando y compartiendo versiones de temas clásicos, principalmente de raíz irlandesa y norteamericana de los años dorados del siglo XX, y ahora también temas propios inspirados por esos estilos.

El concierto supone la primera vez en la que “todas estas influencias y propuestas se mezclen y un puñado de temas inéditos o renovados verán la luz” indican desde la sala.

La banda tocará el día 15 de mayo a las 21.00 horas, la entrada anticipada tiene un coste de 8 euros, anticipada online 8,20 euros y en taquillad de 10 euros a la venta en La Cueva del Jazz en Vivo y Entradium.

Leviatán

La segunda propuesta corresponde a Leviatán, un grupo de rock zamorano con más de 15 años de andadura, que se ha centrado en hacer versiones de grandes temas de la historia del Rock, desde Pink Floyd hasta Barricada pasando por Jimmy Hendrix o Radiohead.

La banda tocará el sábado 16 de mayo a las 21.00 horas y las entradas cuestan en anticipada física, 6 euros, anticipada online: 6,15 euros y en taquilla son 8 euros, a la venta en La Cueva del Jazz en Vivo y Entradium.