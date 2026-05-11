La Junta de Castilla y León concede 11 becas a estudiantes de la Escuela de Arte y Diseño de Zamora

La Escuela de Arte y Superior de Diseño de Zamora contará con 11 estudiantes beneficiarios en la primera convocatoria específica de becas de la Junta de Castilla y León para alumnado de enseñanzas artísticas superiores. Según ha anunciado la Consejería de Educación en el Bocyl, esta línea de ayudas cuenta con 48 beneficiarios en Castilla y León y una dotación global de 34.420 euros.

¿A quién están dirigidas?

Según la información facilitada por la Junta, estas becas están destinadas a estudiantes empadronados en Castilla y León que hayan recibido la beca estatal. En total, la convocatoria cuenta con 48 personas beneficiarias en las modalidades de aprovechamiento académico y/o renta, con una dotación económica global de 34.420 euros.

Por centros, la resolución incluye a seis estudiantes de la Escuela de Arte y Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Ávila; ocho de la Escuela de Arte y Superior de Diseño y Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Burgos; dos de la Escuela de Arte y Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de León; uno del Conservatorio Superior de Música de Castilla y León; diez de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Soria; uno de la Escuela de Arte y Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Valladolid; nueve de la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León; y 11 de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Zamora.

La Junta señala que esta convocatoria equipara, por primera vez, al alumnado de enseñanzas artísticas superiores con el universitario en el acceso a estas becas, con los mismos requisitos para ser beneficiario.