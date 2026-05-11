IU encara el "día después" de Guarido: entre el peso de su carisma y el temor a perder votos

El pasado domingo 10 de mayo, Pablo Novo fue nombrado como aspirante a la alcaldía de Zamora por Izquierda Unida en las elecciones del próximo año en sustitución de Francisco Guarido. Una decisión que no tomó por sorpresa a nadie tras las especulaciones que ya había sobre la mesa.

La decisión fue anunciada por el coordinador de IU Zamora, Miguel Ángel Viñas, tras la celebración de la asamblea que tenía como principal punto del orden del día elegir a la persona que encabezará las listas municipales en mayo de 2027. Además, durante la asamblea de IU Zamora se decidió que la segunda en la lista fuera María Eugenia Cabezas, quien forma parte del equipo de Gobierno desde 2015 y actualmente es segunda teniente de alcalde y concejala de Cultura: "El protagonista hoy es Pablo y la protagonista es María Eugenia. Los dos forman un tándem extraordinario en el Ayuntamiento y lo van a formar también después". Estas fueron las primeras palabras de Francisco Guarido tras anunciar la decisión del partido.

"Yo voy a seguir desarrollando el mismo trabajo que llevo realizando en los últimos once años", afirma Cabezas un día después de conocerse la decisión. "Lo que nosotros queremos visibilizar es que, más allá de la cara visible, hay un equipo detrás. Lo mismo que lo ha habido con Paco Guarido", recuerda. "Él ha sido esa figura carismática a la que todo el mundo hace referencia y vota, porque es lógico que lo sea. Y Guarido no hay más que uno", continúa. "Pero también es cierto que ha habido un trabajo de equipo detrás. Y eso lo ha habido durante todo el tiempo, desde 2015 que entramos a gobernar. Es lo que vamos a seguir visibilizando: que no es Pablo solo, que tiene a todo un equipo detrás. Yo voy a estar ahí con él, apoyando, ayudando y trabajando como lo hemos venido haciendo", añade la concejala.

El carisma de Paco Guarido

Entre el festejo y la alegría hay una duda que asalta las cabezas de los miembros de Izquierda Unida: "No somos ingenuos. Nosotros sabemos que muchos de los votos que ha recibido Izquierda Unida en estos años han sido por el efecto Guarido. Pero creo que también la gente sabe valorar, porque nos lo dicen en la calle personalmente, el trabajo de todos. A mí me lo dice la gente que me para y que está contenta con el trabajo que estamos haciendo, en plural”, recalca.

"Puede ser que perdamos votos... Por eso intentamos dar a entender y dar a conocer que el equipo va a seguir existiendo, que vamos a seguir trabajando ahí y que, aunque Paco se va, nos va a seguir ayudando. Aunque Paco dé un paso atrás de la política institucional, va a seguir ayudándonos y va a seguir como un militante, con su consejo, su guía y su ayuda, porque los conocimientos los va a seguir teniendo y va a seguir siendo un militante de base. ¿Que la gente luego vote menos porque no está Paco? Bueno, puede ser. Claro que lo tememos. Pero también creemos en el trabajo que hemos estado haciendo y que vamos a seguir haciendo. También confiamos en que la gente sea capaz de ver que el trabajo que se ha llevado a cabo a lo largo de los años ha cambiado sustancialmente la fisionomía de la ciudad, la dinámica económica y muchas otras cuestiones. Y también creo que la manera de hacer política en lo municipal. Hemos demostrado que se puede hacer de otra manera, con honestidad, y ya está", sentencia Cabezas.

Una presencia simbólica en las listas

No sería la primera vez que un compañero del partido ha aparecido simbólicamente en las listas tras retirarse, una idea que a María Eugenia Cabezas parece que emociona cuando se le pregunta si les gustaría que esto se repitiera con Paco: "Claro que sí. Como han ido tantos otros compañeros en la lista cuando han decidido retirarse, a lo mejor, de puestos de salida y han seguido dando su apoyo en puestos más abajo, digamos", concluye.